Ситуація загрозлива: Арестович запевнив, що росіян немає у центрі Лисичанська

Арестович розповів про ситуацію в Лисичанську

Станом на вечір суботи, 2 червня, російським військам не вдалося захопити Лисичанськ у Луганській області, але ситуація в місті вирішиться протягом найближчих днів, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

"Немає їх в центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль, вони на південних околицях Лисичанська. Намагаються вести бої, потрапляють під роздачу наших військ", - зазначив він.

За його словами, противнику вперше вдалося невеликими силами Сіверський Донець з півночі і опинитися в Привіллі на північно-західній околиці Лисичанська.

"Таким чином, ситуація дійсно стала загрозливою, вирішиться вона протягом доби-двох, стане зрозуміло, що там і до чого", - додав Арестович і уточнив, що розв'язка буде зрозумілою вже до понеділка, 4 липня.

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Він також додав, що в разі захоплення міста російські війська будуть просуватися звуженим фронтом зі збільшеною щільністю військ.

Сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Лисичанськ нібито вже повністю окупований.

Нагадаємо, в Міноборони показали, як працюють на фронті потужні САУ Panzerhaubitze 2000. Українські військові вже активно застосовують у боротьбі проти російських окупантів такі гаубиці.

Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Після точного попадання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

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