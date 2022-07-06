Окупанти нарвалися на відповідь під Слов'янськом: ЗСУ відбили штурм, у ворога втрати

ЗСУ відбили ворожий штурм під Слов'янськом / УНІАН

На Слов'янському напрямку окупанти РФ намагаються поліпшити тактичне становище і створити умови для проведення наступу в напрямку Ізюм – Слов'янськ.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в Facebook.

Зазначається, що загарбники обстрілювали зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дубровного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.

"Окупанти наступали на напрямку Довгеньке-Мазанівка. Отримали відсіч українських воїнів і з втратами відійшли", - додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів про втрати армії російських окупантів у війні з Україною.

За його словами, втрати РФ у війні з Україною становлять до 115 тисяч убитими і пораненими.

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