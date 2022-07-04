"Путін особисто керував наступом": у МВС назвали причину відведення ЗСУ з Лисичанська

У МВС розповіли про бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ / Фото t.me/luhanskaVTSA

У боях за Лисичанськ Луганської області війська російських окупантів приблизно в 10 разів перевищували кількість військовослужбовців ЗСУ на цій території, заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

Як підкреслив він в ефірі Сurrenttime, президент РФ Володимир Путін дав указ в максимально короткі терміни, не шкодуючи ні людей максимально швидко пробувати рухатися по території Луганської та Донецької області.

"Вони не шкодували ні людей, ні техніки. Інтенсивність боїв була така, якої в Європі не було з 1944-1945 років. Може бути, навіть і в світі не було з часів Другої світової війни. Судячи з усього, Путін особисто керує цією кампанією зараз", - зазначив він.

Співрозмовник упевнений, що в районі Сєвєродонецька і Лисичанська була зібрана велика частина російських військ, яку вони змогли зібрати на сьогоднішній момент.

Разом з тим він звернув увагу на те, що ЗСУ не допустили оточення своїх підрозділів на лінії фронту.

"Війна 21-го століття - це не стільки війна за територію, скільки за те, щоб зберегти свою живу силу, свою техніку для того, щоб потім, перегрупувавшись, перейти в наступ", - додав Денисенко.

Нагадаємо, вранці 3 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська Луганської області. Адміністративні будівлі міста зруйновані повністю.

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

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