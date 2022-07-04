ЗСУ зуміли піти з Лисичанська без втрат - Гайдай

Лисичанськ, Гайдай / t.me/luhanskaVTSA і Facebook

Солдатам і офіцерам української армії вдалося відступити з Лисичанська на заздалегідь підготовлені і укріплені позиції без втрат. Таку інформацію озвучив луганський губернатор Сергій Гайдай у коментарі порталу ВВС.

Як каже чиновник, війська російських агресорів в районі Лисичанська організували свою перевагу над ЗСУ в плані важкої зброї і боєкомплекту. І саме з цієї причини українські бійці вчасно покинули місто і уникли оточення.

"Росіяни просто б знищили Лисичанськ здалеку, так що не було сенсу залишатися. Ми б потрапили в оточення і повинні були б сидіти там, допоки місто обстрілювали", - говорить губернатор.

За його словами, ЗСУ відступили на заздалегідь підготовлені позиції в західному напрямку. І звідти продовжуватимуть жорстоко воювати з агресорами ‒ коли прийдуть нові партії важкої зброї від закордонних партнерів України.

"Всі пішли без втрат. Особисто мені важко і боляче, але це не програна війна. Це лише одна битва, яку ми програли. Нам потрібно було зберегти наші війська, щоб, коли прибуде достатня кількість зброї, що поставляється заходом, ми могли провести нормальні операції і контратакувати", - підсумував Гайдай.

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Захоплення Лисичанська військами РФ

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто. Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганщини, який перебував під контролем України.

Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

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