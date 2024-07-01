Ситуація покращиться: в Укренерго відповіли коли зменшаться відключення світла

В "Укренерго" наголосиили, що ситуація із відключеннями світла покращиться в серпні, коли закінчаться ремонтні роботи на значній частині енергоблоків АЕС.

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В Укренерго назвали місяць, коли ситуація із світлом покращиться / Колаж Главред, фото: УНІАН

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов. Про це він розповів в коментарі "Українській правді".

"У серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання", – зазначив він.

Укренерго очікує, що у серпні завдяки завершенню ремонтів буде більше генерувальної потужності, що, за словами Кудрицького, зробить ситуацію "трохи легшою".

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Він також вказав, що наразі на відключення електропостачання впливають регулярні обстріли з боку Росії, спека та обмежені можливості імпорту електрики.

Посадовець додав, що триває літня ремонтна кампанія на значній кількості електростанцій, спрямована на забезпечення максимальної доступної потужності взимку, зокрема на атомних станціях.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - графіки відключень світла

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація в енергосистемі залишається складною, і нові атаки з боку Росії ще більше її ускладнюють у Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях. Загалом через бойові дії електроенергії позбавлені абоненти у 7 регіонах.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що у деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання, зокрема в зонах, що прилягають до лінії фронту.

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