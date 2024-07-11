Через спеку в Україні змінюються графіки вимкнення світла: що відомо

У четвер, 11 липня, в Україні прогнозується аномальна спека. У результаті в країні зростає споживання електроенергії. Сьогодні запроваджено три та чотири черги відключень. Обмеження діятимуть упродовж усієї доби.
Як зазначають в Укренерго, температура повітря перевищує +30 градусів. Сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний показник 10 липня.
"Тому обленерго застосовують обмеження споживання протягом усієї доби. З 16:00 до 23:00 - для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години - три черги", - попередили енергетики.
В Укренерго додали, що станом на ранок залишаються знеструмленими 510 населених пунктів:
- через негоду є знеструмлення в Сумській області;
- через бойові дії є знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях;
- з технічних причин: знеструмлено споживачів у Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській областях.
Технічні причини відключення пов'язані з впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.
Українців попередили про аномальну спеку
Погода в Україні найближчими днями відзначатиметься аномально високими температурами повітря - стовпчики термометрів максимально показуватимуть +33...+39 градусів, а на півдні, сході та в більшості центральних областей навіть +40 і вище.
Дуже високою буде навіть нічна температура повітря - вона становитиме +20...+25 градусів, розповіла синоптик Наталка Діденко.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у четвер, 11 липня, денні температури повітря по всій Україні перевищуватимуть +30 градусів. А в південних, східних і центральних областях навіть наближатимуться до +40 градусів. Дощі цього дня очікуються лише в частині західних областей - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій.
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