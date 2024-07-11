Через спеку в Україні змінюються графіки вимкнення світла: що відомо

Сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний показник 10 липня.

https://glavred.net/ukraine/iz-za-zhary-v-ukraine-menyayutsya-grafiki-otklyucheniya-sveta-chto-izvestno-10579943.html Посилання скопійоване

Сьогодні обмеження діятимуть упродовж усієї доби / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

У четвер, 11 липня, в Україні прогнозується аномальна спека. У результаті в країні зростає споживання електроенергії. Сьогодні запроваджено три та чотири черги відключень. Обмеження діятимуть упродовж усієї доби.

Як зазначають в Укренерго, температура повітря перевищує +30 градусів. Сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний показник 10 липня.

"Тому обленерго застосовують обмеження споживання протягом усієї доби. З 16:00 до 23:00 - для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години - три черги", - попередили енергетики.

відео дня

В Укренерго додали, що станом на ранок залишаються знеструмленими 510 населених пунктів:

через негоду є знеструмлення в Сумській області;

через бойові дії є знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях;

з технічних причин: знеструмлено споживачів у Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській областях.

Технічні причини відключення пов'язані з впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

Українців попередили про аномальну спеку

Погода в Україні найближчими днями відзначатиметься аномально високими температурами повітря - стовпчики термометрів максимально показуватимуть +33...+39 градусів, а на півдні, сході та в більшості центральних областей навіть +40 і вище.

Дуже високою буде навіть нічна температура повітря - вона становитиме +20...+25 градусів, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у четвер, 11 липня, денні температури повітря по всій Україні перевищуватимуть +30 градусів. А в південних, східних і центральних областях навіть наближатимуться до +40 градусів. Дощі цього дня очікуються лише в частині західних областей - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред