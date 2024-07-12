Годин зі світлом буде більше: графіки вимкнення електроенергії на 13 липня

В Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення електроенергії, але з різними обсягами обмежень.

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Графіки вимкнення електроенергії на 13 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні в суботу, 13 липня, протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення електроенергії. Водночас слід зазначити, що обсяги обмежень будуть трохи меншими, тому годин зі світлом стане більше. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 6:00 до 19:00 графіки вимкнення світла будуть застосовувати для двох черг одночасно. В іншу частину доби - для трьох черг.

"Коли світло з’являється за графіком, споживайте ощадливо", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

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