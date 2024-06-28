Частина українців завжди буде зі світлом: відключення скасують у низці регіонів - Укренерго

Найближчими днями уряд визначить зони, близькі до лінії фронту, де не застосовуватимуть графіки відключень світла.

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Світло не відключатимуть для частини прифронтових територій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що в деяких регіонах України скасують відключення світла. Це стосуватиметься зон, близьких до лінії фронту.

Найближчими днями уряд визначить зони, близькі до лінії фронту, де не застосовуватимуть графіки відключень світла, передає Громадське.

"Кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де і так важка гуманітарна ситуація і є реальна загроза життю через обстріли", - наголосив він. відео дня

Кудрицький додав, що наразі обленерго встановили черги для відключень таким чином, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл відключень між регіонами.

"Наприклад, у певний час у всіх областях одночасно запроваджується одна й та сама черга відключень. І, звісно, ці черги між собою постійно змінюються. Це дає змогу зменшити нерівномірність і забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні", - сказав глава Укренерго.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

РФ атакує об'єкти енергетики в Україні - наслідки

Через постійні російські обстріли в Україні застосовуються стабілізаційні відключення світла. Взимку ситуація може погіршитися - світло може бути всього по кілька годин на добу. Такий песимістичний сценарій озвучив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що українцям слід готуватися до того, що періоди відключень світла збільшаться. Це, ймовірно, відбудеться в липні-серпні, коли буде пікове споживання електроенергії в Україні.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що наприкінці серпня цього року відключення світла можуть стати коротшими - вони можуть тривати до 4-6 годин на добу. Восени за сприятливих умов ситуація може бути досить комфортною.

За його словами, на енергооб'єктах, які були пошкоджені через удари країни-агресора Росії, зараз тривають ремонти. Тож є ймовірність того, що до кінця літа ситуація з електроенергією може покращитися.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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