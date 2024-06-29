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Базовий сценарій: в Yasno розповіли, скільки триватимуть відключення світла взимку

Юрій Берендій
29 червня 2024, 11:02
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Дефіцит в енергосистемі взимку за базовим прогнозом становитиме біля 35%, що означає, що світло для будуть виключати по 12 годин на день, вважають в "Yasno".
Базовий сценарій: в Yasno розповіли, скільки триватимуть відключення світла взимку
В Yasno назвали тривалість відключень світла взимку / Колаж Главред, фото: УНІАН, pexels

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу. Про це Коваленко розповів в інтерв'ю Delo.ua.

Згідно з базовим сценарієм, українські можуть залишатись без електропостачання взимку протягом 12 годин на добу. Про це повідомив генеральний директор компанії "Yasno" Сергій Коваленко.

Коментуючи свою попередню заяву про те, що світло українцям можуть давати всього по 5-6 годин на день, він наголосив, що це досі залишається досить вірогідним сценарієм.

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"Але будь-який прогноз ґрунтується на припущеннях. Якщо чесно, то реальні прогнози треба робити наприкінці серпня. Щоб зробити прогнози стосовно годин зі світлом, нам треба спрогнозувати дефіцит. Для цього треба знати яким буде очікуване споживання і якою буде генерація", - зазначив він.

Крім того, Коваленко акцентував увагу на тому, що зараз частина енергоблоків українських АЕС перебуває на ремонті і запрацювати на повну потужність вони зможуть лише до початку осені. Він також зазначив, що тривають активні роботи із відновлення гідроелектростанцій і ТЕС.

"Якусь частину генерації зможуть повернути в систему. Крім цього в нас є імпорт. Зараз ми можемо максимально імпортувати 1,7 ГВт. Йдуть розмови про можливість розширення пропускної спроможності до 2 ГВт і більше", - сказав гендиректор компанії "Yasno".

Він зробив припущення, що генерація електроенергії в Україні збільшиться за умови відсутності обстрілів з боку Росії

"З іншого боку, взимку споживання в країні найбільше. Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла. Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива", - резюмував він.

Базовий сценарій: в Yasno розповіли, скільки триватимуть відключення світла взимку
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про Yasno?

YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо про графіки відключень

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова правління НЕК Укренерго, Володимир Кудрицький, заявив про можливість скасування відключень електроенергії у деяких регіонах України, зокрема в зонах, що перебувають близько до лінії фронту. Уряд найближчими днями планує визначити ці зони, де не буде застосовуватися графік відключень.

На вихідних 29-30 червня 2024 року вимкнення світла можуть бути призупинені по всій країні, оскільки споживання в ці дні зазвичай зменшується, і наявний обсяг генерації може вистачити для забезпечення електроенергією всіх регіонів України. Про це зазначила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Вона також відзначила, що часті відключення електроенергії в Україні стали результатом атак Росії на енергетичні об'єкти. З початком тижня ситуація значно погіршилася через суботню атаку окупантів.

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