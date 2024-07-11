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Графік вимкнення світла на 12 липня: у які години будуть жорсткі обмеження

Ангеліна Підвисоцька
11 липня 2024, 19:08
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В Україні вже з кінця липня почне покращуватись ситуація в енергосистемі, годин без світла стане менше.
свет, отключение света
Графік вимкнення світла на 12 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у п'ятницю, 12 липня, протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Однак в деякі години обсяг обмежень буде більшим. Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що у період з 16:00 до 23:00 світло будуть вимикати одразу для чотирьох черг. У решту частину доби графіки вимкнення світла діятимуть для трьох черг одночасно.

Графік вимкнення світла на 12 липня: у які години будуть жорсткі обмеження
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Коли ситуація в енергосистемі покращиться

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозує, що вже наприкінці липня почне покращуватися ситуація в українській енергосистемі. Він пояснює це тим, що спека почне спадати ближче до 20-х чисел липня. До того ж приблизно у цей період почне збільшуватись генерація в енергосистемі.

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"Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися, і ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення з кінця липня, як ми і прогнозували. В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – сказав Володимир Кудрицький.

Хто такий Володимир Кудрицький?

Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії.

Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal.

Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що у деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які перебувають біля лінії фронту.

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