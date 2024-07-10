Світла не буде понад 12 годин на добу: графіки відключень електроенергії на 11 липня

За даними Укренерго, завтра, 11 липня, з 16:00 до 23:00 будуть застососуватись відразу 4 черги відключень, що означатиме понад 12 годин без світла на добу.

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Завтра, 11 липня, по всій Україні будуть застосовані графіки відключень електроенергії для користувачів. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Як йдеться у повідомленні, 11 липня з 16:00 до 23:00 згідно з вказівкою Укренерго, обленерго застосовуватимуть 4 черги відключень одночасно.

"У решту годин буде задіяно три черги", - вказують енергетики. відео дня

Фото: Укренерго

Крім того, в Укренерго додали. що причиною збільшення тривалості відключень електроенергії для користувачів є зростання споживання світла через спекотну погоду.

Заззачимо, що раніше в Укренерго пояснили, як саме діють графіки відключень світла.

Умовний графік відключень:

1 черга графіків - 4 години обмежень на добу;

2 черги - 8 годин обмежень на добу;

3 черги - 12 годин обмежень на добу;

4 черги - понад 12 годин обмежень на добу.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Графіки відключень світла в Україні - відключення світла в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 9 по 24 липня НЕК "Укренерго" планувала не відключати електроенергію в кожній області протягом доби за графіком, але тепер компанія вирішила скасувати це рішення. В Укренерго пояснили, що відмова від вимірювань фактичного рівня споживання пов'язана зі значним дефіцитом потужності в енергосистемі та зростанням споживання через спеку.

В Україні активно встановлюють нові газові електричні установки, передані Сполученими Штатами Америки. Цим проєктом займається Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Крім того, у ДТЕК назвали основні причини відключення електроенергії навіть у нічну пору доби. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що через російські ракетні обстріли було втрачено 9 гігават потужностей.

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