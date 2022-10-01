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Кулеба сміливо відповів скептикам щодо механізму вступу України до НАТО

1 жовтня 2022, 20:19

За словами голови МЗС, стати членом Альянсу можна набагато швидше, ніж це було раніше.

кулеба нато
Кулеба відповів скептикам про вступ України до НАТО / Reuters

Заявка України на прискорений вступ до НАТО змінює логіку і динаміку цього процесу. Сьогодні стати членом Альянсу можна швидше, ніж раніше, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час сьогоднішнього телемарафону.

"Я нагадаю, що, коли ми подавали заявку на членство в ЄС, реакція деяких столиць теж була вкрай стриманою. Але, врешті-решт, ця заявка змінила логіку і динаміку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата. Тому нинішня заявка також змінює логіку і динаміку процесу", - зазначив міністр.

За його словами, механізм вступу до НАТО також змінив досвід Швеції та Фінляндії, які зараз завершують набуття членства без проходження стадії виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Україні також раніше говорили, що без ПДЧ вступити в Альянс не можна, але тепер стало зрозуміло, що це можна зробити.

Україна подала заявку на вступ до НАТО

30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО.

"Рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників. Рішення буде прийматися консенсусом", - заявив Столтенберг на брифінгу.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні і допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників по НАТО.

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному альянсі має вирішуватися в "інший час", а зараз більш актуально надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії, а також Канада.

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війна в Україні НАТО військова агресія РФ Дмитро Кулеба
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