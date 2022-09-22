Україна знає, як перемогти у війні з Росією - Кулеба

Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на боротьбу українців не вплинуть псевдореферендуми і оголошення президентом РФ Володимиром Путіним окупованих українських територій частиною Росії.

Глава українського МЗС зазначає, що Україна знає, як перемогти у війні з Росією, і доб'ється цього.

Глава МЗС в ефірі програми The Late Show на американському телеканалі CBS відповів на питання, яке значення для морального духу українців мають перемоги ЗСУ в битвах з російськими окупантами, в тому числі перемога в битві за Київ і контрнаступ на Харківщині.

"Це доводить не тільки нам, але і всьому світу, що ми знаємо, як перемогти, і ми переможемо", - підкреслив Кулеба.

За його словами, на боротьбу українців не вплинуть псевдореферендуми і оголошення президентом РФ Володимиром Путіним окупованих українських територій частиною Росії.

"Він може організувати фіктивні референдуми. Він може проголосити їх (окуповані українські території) частиною місяця. Як би там не було, це наша земля, це наші люди. Ми відвоюємо кожен квадратний метр нашої території і ми звільнимо людей", - підкреслив Кулеба.

Також глава МЗС сказав, що якщо говорити про моральний дух, то найбільш надихаючим феноменом є моральний дух українців на тих територіях, які звільняють ЗСУ.

Кулеба переконаний, що українські громадяни чекають звільнення на окупованих територіях.

"І, якщо ви уявите, що ці люди відчувають, це змусить вас працювати набагато наполегливіше. Ви дипломат або солдат, ви дійсно хочете звільнити цих людей якомога швидше, щоб Путін не думав про це, або які б рішення він не приймав", - сказав Кулеба.

Як повідомляв Главред, російські пропагандистські ЗМІ 19 вересня писали, що колаборанти в ЛДНР і тимчасово окупованій частині Херсонської області виступили за якнайшвидше проведення референдуму про приєднання до Росії.

Так, в "ДНР" так звана "Громадська палата" звернулася до глави "республіки" Дениса Пушиліна і "народної ради" з проханням негайно провести такий"референдум".

Так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що жителі регіону "готові йти на референдум" і щоб "швидше було самовизначення".

З подібним зверненням про" референдум "виступили і в "ЛНР". У Луганську впевнені, що "жителі республіки підтримають ініціативу".

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