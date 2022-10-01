Є нюанс: у Міноборони Німеччини відреагували на намір України швидко вступити в НАТО

​ Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку / Фото Reuters

Німецький міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина вітає рішення України подати заявку на вступ України до НАТО. Однак слід зазначити, що рішення щодо її прийняття повинні ухвалюватися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.

Про це Ламбрехт заявила в ході візиту до Молдови, повідомляє Die Welt.

Глава Міноборони Німеччини погодилася з тим, що Україна має право вибирати ті союзи, до яких вона хоче приєднатися. Однак, вступ до НАТО пов'язаний з певними вимогами. Зокрема, це питання мають обговорити 30 країн Альянсу разом. Крім того, за її словами, потрібно приймати актуальну ситуацію в Україні.

"Німеччина не буде тут робити жодних кроків сама", - сказала Ламбрехт.

Україна подала заявку на вступ до НАТО

30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО.

"Рішення про членство ухвалюватимуть всі 30 союзників. Рішення буде ухвалюватимуться консенсусом", - заявив Столтенберг на брифінгу.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні та допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників по НАТО.

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному альянсі має вирішуватися в "інший час", а зараз більш актуально надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії, а також Канада.

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