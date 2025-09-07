Рус
"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по Україні

Юрій Берендій
7 вересня 2025, 15:00
Світові лідери різко засудили наймасштабнішу нічну атаку Росії по Україні, підкресливши необхідність посилення санкцій і військової підтримки Києва.
'Наймасованіша атака з початку війни': як реагують в Європі та США на удар по Україні
Як реагують в Європі та США на удар по Україні / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як країни ЄС реагують на удар по Україні
  • Яка ціль масованого обстрілу України
  • Як в США відреагували на російську атаку столиці

У ніч на 7 вересня 2025 року Росія здійснила наймасованіший за весь період повномасштабної війни удар по Україні. Ворог випустив по Україні понад 800 безпілотників та ракет. Вході атаки вперше був уражений будинок Кабінету Міністрів України, що призвело до пожежі в центральному урядовому кварталі Києва. Крім того, було зафіксовано удари по житловим кварталам.

Главред зібрав реакцію світових лідерів на удар Росії по Україні 7 вересня.

Президентка Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х заявила, що атака свідчить про повне ігнорування Кремлем міжнародного права та цінності людського життя. Минулої ночі Росія завдала одного з найбільших ударів безпілотниками та ракетами по Україні, вражаючи як урядові будівлі, так і цивільні помешкання.

"Кремль знову насміхається з дипломатії, топче міжнародне право та вбиває без розбору. Європа повністю підтримує і продовжуватиме підтримувати Україну", — пише вона.

Фон дер Ляєн додала, що Європа продовжує зміцнювати українські Збройні сили, працює над довгостроковими гарантіями безпеки та посилює санкції проти Росії.

  • Удар по Одесі 7 вересня
    Удар по Одесі 7 вересня фото: ДСНС
Президент Європейської ради

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також відреагував на атаку, підкресливши необхідність дотримуватися обраного курсу: зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію через додаткові санкції у тісній координації з союзниками. Він висловив співчуття жертвам і пораненим та їхнім родинам, відзначивши, що сила і стійкість українського народу надихають усіх.

"Говорити про мир, одночасно посилюючи бомбардування та націлюючись на урядові будівлі та житлові будинки — ось що таке "мир" у розумінні Путіна. Росія розпочала цю війну, і Росія вирішила її продовжувати", - написав він в X.

Посол ЄС в Україні

Амбасадорка ЄС у Києві Катаріна Матернова 7 вересня у Facebook засудила атаку Росії на Україну та наголосила на необхідності зупинити агресора. Україна зазнала найбільшого за всю історію нічного нападу Росії, коли було застосовано 810 дронів та 14 ракет.

"Путін стає дедалі зухвалішим — він завдав удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві, її дах і верхні поверхи охопило полум'я", - вказує вона.

Матернова розповіла, що щойно повернувшись до Києва, зіткнулася з однією з найжахливіших ночей. За її словами, вибухи не давали заснути, і вона змушена була провести ніч на підлозі ванної кімнати готелю, рятуючись від сирен і руйнувань за вікном.

  • Сильне задимлення в Києві
    Сильне задимлення в Києві фото: Главред
Внаслідок атак загинули цивільні, багато людей отримали поранення, рятувальники продовжують розбирати завали. Пожежі спустошили житлові будинки у Святошинському та Дарницькому районах, де загинула літня жінка в бомбосховищі, а немовля вдалося врятувати з-під завалів.

По всій Україні, у Кременчуці, Кривому Розі, Одесі, Дніпрі, Сумах та Запоріжжі, завдано масштабних ударів по домівках, інфраструктурі та цивільних об’єктах, було відключено електропостачання, зруйновано життя людей, а один із ключових мостів через річку Дніпро було зруйновано.

"Ця ескалація з боку Путіна — це чистий терор. Це напад на людей, на демократію, на наш дух. Я вражений — але не зламаний. Україна відбудує все, що зруйнувала Росія. Але жоден камінь, жодна стіна, жодна урядова будівля не зможуть повернути життя, які були забрані. Українці справедливо вимагають більше, ніж слова. Більш жорсткі санкції — особливо щодо російської нафти та газу. І більше зброї для України — зараз — щоб зупинити цей терор. Слава Україні!", - резюмувала вона.

Президент Франції

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття Україні через масштабну атаку Росії, яка призвела до загибелі людей та руйнувань, зазначивши, що РФ запустила сотні безпілотників і десятки ракет, завдаючи невибіркових ударів.

"Разом з Україною і нашими партнерами ми виступаємо за мир. Росія, тим часом все глибше заглиблюється в логіку війни і терору. На боці України ми продовжуватимемо робити все для того, щоб справедливий і сталий мир запанував", – підкреслив він у дописі в X.

'Наймасованіша атака з початку війни': як реагують в Європі та США на удар по Україні
/ Фото: УНІАН

Естонія

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна підкреслив необхідність рішучої відповіді на цю атаку, повідомивши, що за одну ніч Росія випустила 800 дронів і ракет по Україні, внаслідок чого загинули мирні жителі, були пошкоджені міста та будівлі уряду.

"Ці "антирекорди" російського терору вимагають рішучої відповіді: нових, жорстких санкцій щодо Росії та більш активної підтримки України", – підкреслив він в X.

Чехія

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що Кремль лише робить вигляд, що прагне миру, тоді як насправді російське керівництво націлене на вбивство якомога більшої кількості українців. За його словами, минулої ночі атака призвела до загибелі матері та її двомісячної дитини.

"Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора", – підкреслив Ліпавський.

'Наймасованіша атака з початку війни': як реагують в Європі та США на удар по Україні
/ Інфографіка: Главред

Латвія

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав посилити постачання зброї Україні та посилити тиск на Росію, назвавши це чітким сигналом того, що Кремль прагне війни, а не миру.

"Росія продовжує ескалацію, агресивно атакуючи цивільну інфраструктуру України, і тепер також було вражено будівлю уряду в Києві", - зазначив Рінкевичс.

Він підкреслив, що відповідь має полягати у збільшенні військової допомоги Україні та посиленні санкційного та політичного тиску на Росію.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня зазначила, що Росія продовжує прагнути війни, агресії та страждань.

"Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Вперше Росія вдарила по будівлі уряду України…. Ми повинні це зупинити", - написала Сіліня.

Молдова

Президентка Молдови Мая Санду засудила черговий масований обстріл України з боку Росії, що відбувся минулої ночі. Вона зазначила, що сьогоднішні дії Росії проти світу характеризуються брехнею та використанням тисяч ракет, які невибірково вражають цивільних.

"Удар минулої ночі по Києву забрав життя невинних людей, серед яких було й немовля, та спричинив пожежу в будівлі уряду. Молдова твердо стоїть на боці України проти цього терору", – написала президентка Молдови в соцмережі X.

'Наймасованіша атака з початку війни': як реагують в Європі та США на удар по Україні
/ Інфографіка: Главред

Бельгія

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево закликав до посилення тиску на Кремль і єдності європейських партнерів України у відповідь на останній масований комбінований удар Росії.

"Щоразу, коли лунає слово "мир", Росія відповідає ще більшим терором", - написав Прево в соцмережі X.

Він охарактеризував атаки минулої ночі як безпрецедентну ескалацію. Понад 800 безпілотників і ракет атакували українські міста, а вперше з початку повномасштабного вторгнення була пошкоджена будівля Кабінету Міністрів у Києві. На думку Прево, лише рішучість, тиск і єдність Європи можуть наблизити кінець війни.

Як реагують у США на удар РФ по Україні

Офіційно американська влада все ще не відреагувала на наймасштабніший російський удар по Україні. Однак, американські ЗМІ вийшли з тривожними заголовками щодо дій Росії, які підривають мирні зусилля президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє The New York Times, у неділю Росія здійснила наймасштабніший за час війни удар по Україні за допомогою безпілотників та ракет. Масштабна атака призвела до прориву найсильнішої ділянки української ППО в районі урядового кварталу столиці.

"Це останній епізод у безжальній наступальній операції, яка триває, незважаючи на зусилля адміністрації Трампа з посередництва у мирних переговорах", - йдеться у матеріалі.

