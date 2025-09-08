Рус
Перша невістка Арнольда Шварценеггера: син Термінатора зіграв таємне весілля

Анна Підгорна
8 вересня 2025, 01:30
Наречена Патріка Шварценеггера чекала заповітного дня понад півтора року.
Патрік Шварценеггер, Еббі Чемпіон
Патрік Шварценеггер одружився - що відомо про його весілля з Еббі Чемпіон / колаж: Главред, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger, instagram.com/abbychampion

Коротко:

  • Патрік Шварценеггер і Еббі Чемпіон зіграли весілля
  • Сім'я зберігає цю подію в таємниці

Американський актор і модель Патрік Шварценеггер, третя дитина Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер, таємно одружився з американською моделлю Еббі Чемпіон. Пара заручилася на Різдво 2023 року після восьми років разом.

Про те, що весілля Шварценеггера і Чемпіон, яке пара так довго відкладала, все ж відбулося, повідомляє Daily Mail. Церемонію провели на території закритого клубу Gozzer Ranch у місті Кор-д'Алейн, штат Айдахо.

відео дня

Еббі пішла під вінець у кремовій сукні та довгій білій фаті, Патрік - у стильному піджаку в тон вбранню нареченої і чорних штанах. Подружки нареченої були в луках трендового відтінку "вершкове масло".

Серед гостей були помічені батьки нареченого і нареченої. Втім, саме весілля тепер уже чоловік і дружина тримають у таємниці - Шварценеггери не робили жодних офіційних заяв про те, що тепер вони стали сім'єю.

Патрік Шварценеггер, Еббі Чемпіон
Патрік Шварценеггер одружився - що відомо про його весілля з Еббі Чемпіон / instagram.com/patrickschwarzenegger

Раніше Главред розповідав, що колишня дівчина Брукліна Бекхема, американська акторка Хлоя Грейс Морец, одружилася зі своєю подругою, моделлю Кейт Гаррісон.

Також стало відомо, що у "Людини-павука" Тома Голланда невиліковні розлади. Актор розкрив труднощі, з якими йому доводиться стикатися під час роботи.

Про персону: Патрік Шварценеггер

Патрік Шварценеггер - американський актор, фотомодель і підприємець, син Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер. Почав свою кар'єру у двотисячних в епізодичних ролях. Має контракт із всесвітньо відомим модельним агентством L.A. Models. Прорив у кінокар'єрі Шварценеггера-молодшого стався у 2020-их завдяки ролям у серіалах "Сходи", "Американська історія спорту" та "Білий лотос".

У віці 15-ти років за допомогою батьків відкрив свій перший бізнес - компанію Project360 з виробництва чоловічого одягу. Володів мережею піцерій, зараз активно інвестує кошти в молоді стартапи з виготовлення здорової їжі та напоїв.

