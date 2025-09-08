Перша невістка Арнольда Шварценеггера: син Термінатора зіграв таємне весілля

Коротко:
- Патрік Шварценеггер і Еббі Чемпіон зіграли весілля
- Сім'я зберігає цю подію в таємниці
Американський актор і модель Патрік Шварценеггер, третя дитина Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер, таємно одружився з американською моделлю Еббі Чемпіон. Пара заручилася на Різдво 2023 року після восьми років разом.
Про те, що весілля Шварценеггера і Чемпіон, яке пара так довго відкладала, все ж відбулося, повідомляє Daily Mail. Церемонію провели на території закритого клубу Gozzer Ranch у місті Кор-д'Алейн, штат Айдахо.
Еббі пішла під вінець у кремовій сукні та довгій білій фаті, Патрік - у стильному піджаку в тон вбранню нареченої і чорних штанах. Подружки нареченої були в луках трендового відтінку "вершкове масло".
Серед гостей були помічені батьки нареченого і нареченої. Втім, саме весілля тепер уже чоловік і дружина тримають у таємниці - Шварценеггери не робили жодних офіційних заяв про те, що тепер вони стали сім'єю.
Про персону: Патрік Шварценеггер
Патрік Шварценеггер - американський актор, фотомодель і підприємець, син Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер. Почав свою кар'єру у двотисячних в епізодичних ролях. Має контракт із всесвітньо відомим модельним агентством L.A. Models. Прорив у кінокар'єрі Шварценеггера-молодшого стався у 2020-их завдяки ролям у серіалах "Сходи", "Американська історія спорту" та "Білий лотос".
У віці 15-ти років за допомогою батьків відкрив свій перший бізнес - компанію Project360 з виробництва чоловічого одягу. Володів мережею піцерій, зараз активно інвестує кошти в молоді стартапи з виготовлення здорової їжі та напоїв.
