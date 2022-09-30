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Столтенберг на екстреному брифінгу відповів на заявку України щодо членства в НАТО

30 вересня 2022, 19:52

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні.

Столтенберг
Столтенберг / УНІАН

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО.

"Рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників. Рішення буде прийматися консенсусом", - заявив Столтенберг на брифінгу.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні і допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників по НАТО.

Анексія територій України

"Ми закликаємо президента Путіна припинити війну. Він несе відповідальність за те, що її розв'язав. Якщо Росія припинить воювати, то буде мир, але якщо Україна припинить воювати, то перестане існувати як незалежна держава", - зазначив генсек НАТО.

Ядерний шантаж Путіна

Незважаючи на те, що російський президент піднімає ставки, західні союзники продовжать військову підтримку України.

"Ми бачимо найсильнішу ескалацію з початку конфлікту - мобілізація в Росії в комбінації з безрозсудною ядерною риторикою і незаконної анексії частин України. Путін намагається переконати нас не підтримувати Україну, але йому це не вдасться. І меседж від НАТО - ми будемо і далі підтримувати Україну", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, сьогоднішнє рішення про анексію українських територій нічого не змінила в природі російсько-української війни.

Україна подає заявку в НАТО

30 вересня Україна подає заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу в прискореному порядку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України - реальні в полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є Північноатлантичний союз", - зазначив Зеленський.

Путін вимагає переговорів

Раньше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також 30 вересня після оголошення анексії українських територій Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

У своїй заяві в Кремлі Путін сказав, що виключає будь-який діалог по Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

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війна в Україні НАТО Йенс Столтенберг Україна
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