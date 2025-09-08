"Перевірка" росіян обернулася пасткою: журналіст розповів правду про полон

Журналіст розповів, що після затримання його перевезли через до Росії, де він перебував у полоні понад два роки, до звільнення 24 серпня 2025 року.

Журналіст розповів правду про полон

Про що сказав звільнений з російського полону журналіст Дмитро Хилюк:

Росіяни вивозили полонених через Білорусь до Росії

Левову частину полону Хилюк пробув у Володимирській області Росії

Росіяни не пояснювали, куди везуть полонених з Київщини, а обіцянки швидкої "перевірки" виявилися пасткою, що завершилася багаторічним утриманням у глибині РФ. Про це в чаті на Главреді розповів журналіст, звільнений з російського полону, Дмитро Хилюк.

Звільнений із полону журналіст Дмитро Хилюк, розповів, що спершу його разом з іншими утримуваними перевезли з Козаровичів до Димера, де вони перебували близько п’яти днів, а потім до Гостомеля, де їх утримували до 16 березня у закритих приміщеннях із зав’язаними очима.

"Спочатку нам говорили: "Вас перевірять і відпустять". Але перевірка затягнулася, і ми почали підозрювати, що щось не так. Потім один російський капітан сказав: "Вас перевезуть до Росії. Але спочатку буде допит, просіть у фсбівця – може, вас відпустять". Але на допит до фсбшника нікого так і не водили, відповідно, ніхто не міг попроситися. І нас повезли до Росії.До Росії везли транзитом через Білорусь – через місто Наровля Гомельської області, там ми переночували дві ночі", - вказує він.

Хилюк зазначив, що згодом їх у вантажівках із закритими вікнами вивезли до Новозибкова Брянської області Росії, за 70 км від кордону з Україною, і помістили до старої дореволюційної в’язниці, яка перебувала на ремонті.

У ній вони пробули понад рік – до 11 червня 2023 року. Після цього через Тулу їх перевезли в селище Пакіно Володимирської області, де Хилюк залишався в полоні до свого звільнення 24 серпня 2025 року.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, журналіст Дмитро Хилюк, який повернувся з російського полону, розповів, що катування, приниження та заборона української мови з боку окупантів часто ставали своєрідним каталізатором, який пробуджував у багатьох полонених ще сильніший патріотизм.

За його словами, росіяни намагаються зламати волю українців, застосовуючи знущання та психологічний тиск.

Хилюк також згадав, що російські війська увійшли до його рідного села Козаровичі на Київщині вже 25 лютого 2022 року. Спершу вони трималися відносно стримано, але після 27 лютого, коли провалився їхній план блискавичної війни, окупанти стали особливо жорстокими й агресивними.

Про персону: Дмитро Хилюк Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

