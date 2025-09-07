Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

Погода в Сумах буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 8 вересня

Де температура повітря підвищиться до +31 градусів

У яких областях будуть дощі та туман

Погода в Україні 8 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у понеділок-вівторок будуть дощі. Тепла погода ще триватиме, але ночі будуть прохолодними. 8 вересня опади будуть практично повсюди в Україні, крім південних та західних областей.

У Криму та на Приазов'ї буде рвучкий східний вітер. Температура повітря підвищиться до 23-28 градусів тепла. Прийдешній тиждень буде теплим. Відчутне похолодання очікується 17-18 вересня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: ventusky

Погода 8 вересня

В Україні 8 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами в Україні, окрім західних, Вінницької та Одеської областей. У Карпатах очікується туман. Вітер буде східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +31

За даними meteoprog, 8 вересня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+31 градуса. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: meteoprog

Погода 8 вересня у Києві

У Києві 8 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

