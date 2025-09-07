Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

Ангеліна Підвисоцька
7 вересня 2025, 19:37
2202
Погода в Сумах буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 8 вересня
  • Де температура повітря підвищиться до +31 градусів
  • У яких областях будуть дощі та туман

Погода в Україні 8 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у понеділок-вівторок будуть дощі. Тепла погода ще триватиме, але ночі будуть прохолодними. 8 вересня опади будуть практично повсюди в Україні, крім південних та західних областей.

відео дня

У Криму та на Приазов'ї буде рвучкий східний вітер. Температура повітря підвищиться до 23-28 градусів тепла. Прийдешній тиждень буде теплим. Відчутне похолодання очікується 17-18 вересня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 8 сентября
Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: ventusky

Погода 8 вересня

В Україні 8 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами в Україні, окрім західних, Вінницької та Одеської областей. У Карпатах очікується туман. Вітер буде східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +31

За даними meteoprog, 8 вересня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+31 градуса. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+25 градусів.

погода 8 сентября
Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: meteoprog

Погода 8 вересня у Києві

У Києві 8 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 8 сентября
Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФ

"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФ

21:23Україна
"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

19:48Війна
Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

19:37Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по Україні

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по Україні

Останні новини

21:23

"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФ

21:03

"Ворогу не варто радіти": генерал-майор СБУ прокоментувала останню атаку на Київ

20:49

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

20:48

Тренди взуття на осінь: гайд по найактуальніших моделях холодного сезону

20:37

Відео

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
20:21

РФ атакує Україну новими дронами: Буданов попередив про небезпеку

20:13

Вода – найважливіша речовина на Землі

19:48

"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

19:42

Зірка "МастерШеф" після народження близнят зізналася, чи готова знову стати мамою

Реклама
19:37

Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

19:30

"Мене просто били": журналіст, який повернувся з полону, розповів про звірства росіян

19:14

Чорнобиль: історія катастрофи, яку намагалися приховати

18:55

Наталія Могилевська відмовилася від весілля - у чому причина

18:51

Дзвонять і мовчать: що насправді відбувається під час "німих" дзвінківВідео

18:42

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собака облизує свої губи

18:33

"Вони вилетіли з шостого поверху": нові деталі загибелі мами з дитиною у КиєвіФотоВідео

18:28

Тямущі сантехніки кладуть один інгредієнт: як "пробити" злив легко і за хвилинуВідео

18:08

Що показав російський удар по Кабміну - українців попередили про нову небезпеку

17:50

Коли дружба - валіза без ручки: 9 ознак, що стосункам кінець

17:30

"Російська економіка повністю завалиться": у Трампа погрожують Путіну після удару РФВідео

Реклама
17:28

Які "прізвиська" були у російських царів - розкрито нюанс, який замовчують в РФВідео

17:19

"Гарантія безпеки для РФ": Кадиров назвав умову закінчення війни в Україні

16:44

Підстаркувата тітка в штанях на шпильці: що коїться з Ані Лорак

16:35

Всі будуть здивовані, як це смачно: простий рецепт неймовірної намазки на хліб

16:30

Знищено основний об'єкт НПЗ: деталі "вогняного" удару ЗСУ та підпільників РФ

15:27

Стратегічний об'єкт злетів у повітря: деталі потужних "прильотів" на Брянщині

15:22

"Не повернути": Свириденко показала, як виглядає Кабмін зсередини після прильотуВідео

15:13

В сезон падіння цін вартість популярного овоча в Україні різко підскочила

15:00

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по УкраїніФото

14:28

Спочатку там був океан: таємниця українських Карпат, про яку знають одиниціВідео

14:26

4 загиблих і 44 поранених: Зеленський анонсував "відповідь" на цинічну атаку РФ

14:19

Пташка з Азовсталі потрапила в ДТП - подробиці

13:51

"У важкому стані": постраждала під час атаки на Київ вагітна жінка народилаФото

13:21

В Україні литимуть дощі з грозами: коли антициклон різко змінить погоду

13:17

Чи можна давати молоко котам: відповідь здивує багатьох власниківВідео

13:09

"Страшна ніч": вагітна дружина футболіста Судакова показала "приліт" у їхній будинок

13:07

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

13:01

"Перетне кордон країни НАТО": Пенс попередив про загрозу нового вторгнення РФ

12:34

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

12:26

Цвіль та волога навіть не з'являться: яку рослину потрібно поставити біля вікнаВідео

Реклама
12:16

Заходили не лише з Росії: ворог атакував Україну з території іншої держави, деталі

11:53

Українські підрозділи відбили багато територій біля Покровська - Сирський

11:43

Температура почне падати: синоптикиня назвала дату відчутного похолодання

11:40

Яке кіно дивиться Володимир Зеленський: топ-4 улюблених фільмів президента УкраїниВідео

11:31

Що доводило росіян до сказу: журналіст зробив важливе зізнання після полону

11:05

НПЗ та стратегічні об'єкти під ударом: дрони потужно атакували Росію

10:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

10:41

РФ вдарила по важливому мосту: в Укрзалізниці попередили про затримку поїздів

10:29

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

10:15

"Потрібна політична воля": Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на фоні атаки РФФото

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти