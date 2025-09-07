Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 8 вересня
- Де температура повітря підвищиться до +31 градусів
- У яких областях будуть дощі та туман
Погода в Україні 8 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у понеділок-вівторок будуть дощі. Тепла погода ще триватиме, але ночі будуть прохолодними. 8 вересня опади будуть практично повсюди в Україні, крім південних та західних областей.
У Криму та на Приазов'ї буде рвучкий східний вітер. Температура повітря підвищиться до 23-28 градусів тепла. Прийдешній тиждень буде теплим. Відчутне похолодання очікується 17-18 вересня.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 8 вересня
В Україні 8 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами в Україні, окрім західних, Вінницької та Одеської областей. У Карпатах очікується туман. Вітер буде східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +31
За даними meteoprog, 8 вересня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+31 градуса. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+25 градусів.
Погода 8 вересня у Києві
У Києві 8 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.
Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.
Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.
Читайте також:
- Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода
- Температура почне падати: синоптикиня назвала дату відчутного похолодання
- В Україні литимуть дощі з грозами: коли антициклон різко змінить погоду
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред