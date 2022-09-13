Фінальна мета України - кордони 1991 року, а не 23 лютого - Кулеба

Дмитро Кулеба / колаж УНІАН

На початку повномасштабного військового вторгнення РФ окупанти активно просувалися і було багато питань щодо того, наскільки суттєвим стане український опір. Безумовна задача №1 була такою: стабілізувати ситуацію і повернутися до статус-кво. Керівник МЗС України Дмитро Кулеба про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, за минулий з 24 лютого час пролилося дуже багато української крові і тепер опція повернення статусу-кво є категорично неприйнятною для українського Києва.

"Тим більше на тлі того, що ми навчилися перемагати, знаємо, як це робити і вміємо це робити. І тому, безумовно, кінцева наша мета - не 23 лютого, а 24 серпня 1991 року в плані кордонів", ‒ підкреслив він.

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Переговори України та Росії: що пропонують у Кремлі

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва повинна виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

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