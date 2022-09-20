"Референдуми" і "мобілізація" нічого не змінять, Україна продовжить звільняти свої території - Кулеба

Україна продовжить звільняти свої території - Кулеба/ скріншот, УНІАН

Фейкові "референдуми" і гібридна "мобілізація", які затіяла Росія, нічого не змінять, Україна і далі буде звільняти свої території.

З такою заявою в Twitter виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що Україна має повне право звільняти свої території.

"Ні фейкові "референдуми", ні гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, що незаконно окуповує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не говорили в Росії", - йдеться в повідомленні.

Фейкові "референдуми" на окупованій території України

Окупаційна влада заявила, що так звані референдуми про входження до складу Росії відбудуться в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області з 23 по 27 вересня.

20 вересня, "парламент" так званої "ЛНР" проголосував за проведення "референдуму" про входження до складу країни-агресора РФ.

Після цього так званий "глава ЛНР" Пасічник підписав "закон" про проведення "референдуму". Його збираються провести з 23 по 27 вересня.

Глава так званої "ДНР "Денис Пушилін звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням якнайшвидше прийняти псевдореспубліку до складу РФ"у разі позитивного рішення за підсумками референдуму".

Також повідомлялося, що Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.Читайте також: