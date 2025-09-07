Зірка "МастерШеф" після народження близнят зізналася, чи готова знову стати мамою

Стисло:
- Ліза Глінська розповіла, чи хоче ще дітей
- Вона також зізналася, з якими складнощами стикається
Українська кондитерка і переможниця "МастерШеф-2" Ліза Глінська пройшла довгий і складний шлях назустріч материнству. Багато років тому у неї під час пологів померла дитина. Коли їй вдалося пережити трагедію, вона знову стала мріяти про дітей.
Ця мрія здійснилася, і навіть у подвійному обсязі - у жовтні 2024 року Ліза Глінська народила близнят Поліну і Соломію. У соціальних мережах кондитерка охоче ділиться цікавими моментами з життя малечі.
Поява в її житті дівчаток наштовхнула Глінську на думку про те, що вона була б рада можливості знову стати мамою. Вагітність у Лізи була непростою, але вона готова повторити все ще раз, якщо дозволить здоров'я. Про це щаслива мама розповіла у своєму блозі в Instagram.
Також Ліза Глінська зазначила, що материнство - складна і тонка матерія, з якою не завжди легко впоратися. Іноді їй складно прийняти, що не всі плани можуть здійснитися, не все можна спрогнозувати. Але кондитер із задоволенням спостерігає, як нове життя - її діти - змінюються і ростуть щодня.
Про персону: Ліза Глінська
Єлизавета Глінська - кондитер, переможниця 2 сезону кулінарного реаліті-шоу "МайстерШеф". Навчалася у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, де вивчала кулінарію і кондитерське мистецтво. З'являється на телебаченні у якості кулінарного експерту та судді (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МайстерШеф-9", "МайстерШеф. Професіонали" та ін.). Авторка майстер-класів з кондитерського мистецтва та кулінарних книжок. Відкрила власну школу кондитерського мистецтва GL.
