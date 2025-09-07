Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакує Україну новими дронами: Буданов попередив про небезпеку

Олексій Тесля
7 вересня 2025, 20:21
207
РФ понад півтора року працює над створенням надводних дронів і вже розробила кілька моделей.
буданов
Кирило Буданов розповів про нові дрони РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Важливе із заяв Буданова:

  • Росія понад півтора року працює над створенням надводних дронів
  • Безпілотник РФ "Зефір" нещодавно було застосовано в бойових умовах

Начальник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія понад півтора року працює над створенням надводних дронів і вже розробила кілька моделей.

Серед них - безпілотник "Зефір", який нещодавно був застосований у бойових умовах, сказав він в інтерв'ю виданню "Апостроф".

відео дня

Глава ГУР підкреслив, що можливе копіювання українських морських дронів з боку РФ поки що не викликає серйозних побоювань. За його словами, незважаючи на тривалу роботу, російські технології в цій сфері все ще значно поступаються українським.

"Вони витратили на це понад півтора року. Деякі моделі, такі як "Зефір", вони довели до робочого стану. Але це природний процес - одна зі сторін не може залишитися без прогресу", - зазначив глава ГУР.

Він також підтвердив, що Україна продовжує вдосконалювати власні надводні дрони і підкреслив, що російським аналогам усе ще "далеко до Magura".

РФ атакує Україну новими дронами: Буданов попередив про небезпеку
/ Главред

Терміни завершення війни: що говорять у ГУР

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, війна в Україні може завершитися до кінця 2026 року, але тільки за умови сукупного впливу на Росію. Серед необхідних чинників він виділив посилення санкцій, зростання військової та фінансової допомоги Україні, а також більш рішучу поведінку міжнародних партнерів на дипломатичному фронті.

Раніше Буданов спрогнозував різкі зміни на полі бою і назвав ймовірні терміни. Можливий серйозний технологічний стрибок, який може позначитися на полі бою, вважає глава ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов спрогнозував загрозу нового наступу з Білорусі. Ситуація навколо Олександра Лукашенка залишається складною і вимагає пильної уваги, попередив Кирило Буданов.

Як повідомляв Главред, раніше Буданов пояснив, що буде в РФ після зміни влади. У Москві заздалегідь готуються до ймовірної зміни лідера, хоча конкретні кандидатури з часом можуть змінюватися.

Більше новин:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кирило Буданов Морські дрони атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФ

"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФ

21:23Україна
"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

19:48Війна
Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

19:37Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по Україні

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по Україні

Останні новини

21:23

"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФ

21:03

"Ворогу не варто радіти": генерал-майор СБУ прокоментувала останню атаку на Київ

20:49

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

20:48

Тренди взуття на осінь: гайд по найактуальніших моделях холодного сезону

20:37

Відео

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
20:21

РФ атакує Україну новими дронами: Буданов попередив про небезпеку

20:13

Вода – найважливіша речовина на Землі

19:48

"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

19:42

Зірка "МастерШеф" після народження близнят зізналася, чи готова знову стати мамою

Реклама
19:37

Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

19:30

"Мене просто били": журналіст, який повернувся з полону, розповів про звірства росіян

19:14

Чорнобиль: історія катастрофи, яку намагалися приховати

18:55

Наталія Могилевська відмовилася від весілля - у чому причина

18:51

Дзвонять і мовчать: що насправді відбувається під час "німих" дзвінківВідео

18:42

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собака облизує свої губи

18:33

"Вони вилетіли з шостого поверху": нові деталі загибелі мами з дитиною у КиєвіФотоВідео

18:28

Тямущі сантехніки кладуть один інгредієнт: як "пробити" злив легко і за хвилинуВідео

18:08

Що показав російський удар по Кабміну - українців попередили про нову небезпеку

17:50

Коли дружба - валіза без ручки: 9 ознак, що стосункам кінець

17:30

"Російська економіка повністю завалиться": у Трампа погрожують Путіну після удару РФВідео

Реклама
17:28

Які "прізвиська" були у російських царів - розкрито нюанс, який замовчують в РФВідео

17:19

"Гарантія безпеки для РФ": Кадиров назвав умову закінчення війни в Україні

16:44

Підстаркувата тітка в штанях на шпильці: що коїться з Ані Лорак

16:35

Всі будуть здивовані, як це смачно: простий рецепт неймовірної намазки на хліб

16:30

Знищено основний об'єкт НПЗ: деталі "вогняного" удару ЗСУ та підпільників РФ

15:27

Стратегічний об'єкт злетів у повітря: деталі потужних "прильотів" на Брянщині

15:22

"Не повернути": Свириденко показала, як виглядає Кабмін зсередини після прильотуВідео

15:13

В сезон падіння цін вартість популярного овоча в Україні різко підскочила

15:00

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по УкраїніФото

14:28

Спочатку там був океан: таємниця українських Карпат, про яку знають одиниціВідео

14:26

4 загиблих і 44 поранених: Зеленський анонсував "відповідь" на цинічну атаку РФ

14:19

Пташка з Азовсталі потрапила в ДТП - подробиці

13:51

"У важкому стані": постраждала під час атаки на Київ вагітна жінка народилаФото

13:21

В Україні литимуть дощі з грозами: коли антициклон різко змінить погоду

13:17

Чи можна давати молоко котам: відповідь здивує багатьох власниківВідео

13:09

"Страшна ніч": вагітна дружина футболіста Судакова показала "приліт" у їхній будинок

13:07

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

13:01

"Перетне кордон країни НАТО": Пенс попередив про загрозу нового вторгнення РФ

12:34

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

12:26

Цвіль та волога навіть не з'являться: яку рослину потрібно поставити біля вікнаВідео

Реклама
12:16

Заходили не лише з Росії: ворог атакував Україну з території іншої держави, деталі

11:53

Українські підрозділи відбили багато територій біля Покровська - Сирський

11:43

Температура почне падати: синоптикиня назвала дату відчутного похолодання

11:40

Яке кіно дивиться Володимир Зеленський: топ-4 улюблених фільмів президента УкраїниВідео

11:31

Що доводило росіян до сказу: журналіст зробив важливе зізнання після полону

11:05

НПЗ та стратегічні об'єкти під ударом: дрони потужно атакували Росію

10:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

10:41

РФ вдарила по важливому мосту: в Укрзалізниці попередили про затримку поїздів

10:29

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

10:15

"Потрібна політична воля": Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на фоні атаки РФФото

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти