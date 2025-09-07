РФ атакує Україну новими дронами: Буданов попередив про небезпеку

РФ понад півтора року працює над створенням надводних дронів і вже розробила кілька моделей.

Кирило Буданов розповів про нові дрони РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Важливе із заяв Буданова:

Росія понад півтора року працює над створенням надводних дронів

Безпілотник РФ "Зефір" нещодавно було застосовано в бойових умовах

Начальник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія понад півтора року працює над створенням надводних дронів і вже розробила кілька моделей.

Серед них - безпілотник "Зефір", який нещодавно був застосований у бойових умовах, сказав він в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Глава ГУР підкреслив, що можливе копіювання українських морських дронів з боку РФ поки що не викликає серйозних побоювань. За його словами, незважаючи на тривалу роботу, російські технології в цій сфері все ще значно поступаються українським.

"Вони витратили на це понад півтора року. Деякі моделі, такі як "Зефір", вони довели до робочого стану. Але це природний процес - одна зі сторін не може залишитися без прогресу", - зазначив глава ГУР.

Він також підтвердив, що Україна продовжує вдосконалювати власні надводні дрони і підкреслив, що російським аналогам усе ще "далеко до Magura".

Терміни завершення війни: що говорять у ГУР

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, війна в Україні може завершитися до кінця 2026 року, але тільки за умови сукупного впливу на Росію. Серед необхідних чинників він виділив посилення санкцій, зростання військової та фінансової допомоги Україні, а також більш рішучу поведінку міжнародних партнерів на дипломатичному фронті.

Раніше Буданов спрогнозував різкі зміни на полі бою і назвав ймовірні терміни. Можливий серйозний технологічний стрибок, який може позначитися на полі бою, вважає глава ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов спрогнозував загрозу нового наступу з Білорусі. Ситуація навколо Олександра Лукашенка залишається складною і вимагає пильної уваги, попередив Кирило Буданов.

Як повідомляв Главред, раніше Буданов пояснив, що буде в РФ після зміни влади. У Москві заздалегідь готуються до ймовірної зміни лідера, хоча конкретні кандидатури з часом можуть змінюватися.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

