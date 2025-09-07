Чоловіка Лорак не можуть витримати в російському шоу-бізнесі через його торгівлю.

Ані Лорак та Ісаак Віджраку заробляють як можуть / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Зрадниця України співачка Ані Лорак, яка зараз перебуває у другому шлюбі з іспанцем Ісааком Віджраку, стала посміховиськом на своїй новій батьківщині - терористичній Росії.

А потрапила вона в таке становище через свого чоловіка-масажиста і йога-інструктора Ісаака Віджраку.

Віджраку зробив нове зізнання / Фото Instagram/ isaac_vidjrakou

Як пишуть російські пропагандисти, чоловік зрадниці Лорак дарує свої амулети зіркам російського шоу-бізнесу, переконуючи, що вони принесуть їм любов, гроші, здоров'я й успіх. А оскільки російської мови він досі не вивчив, Лорак виступає в ролі перекладачки.

"Кароліна вже схожа на помічницю продавця в сувенірній крамниці. Ну це смішно. Всі терплять цього Ісаака тільки з поваги до неї, а він цим користується. Але хто-небудь його все-таки пошле", - кажуть колеги співачки.

Стосунки Лорак із Віджраку

Зрадниця Лорак познайомилася з Віджраку в Греції, після чого співачка полетіла до Іспанії на оздоровлення: там роман дістав продовження і розвиток. 27 вересня, у день народження Лорак, Віджраку зробив пропозицію. Пара влаштувала секретне торжество на Мальдівах. Дочка Лорак Софія і діти Віджраку не були присутні на церемонії.

Весілля Ані Лорак та Ісаака Віджраку / instagram.com/anilorak

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії та продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

