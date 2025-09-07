Наталія Могилевська відмовилася від весілля - у чому причина

Коротко:
- Понад три роки Наталія Могилевська у стосунках із загадковим чоловіком
- Артистка розповіла, чому у неї та Валентина не було весілля
Особисте життя української співачки і музичного продюсера Наталії Могилевської круто змінилося під час повномасштабної війни - вона знайшла сім'ю, про яку так давно мріяла. У неї з'явилися двоє доньок і чоловік, які стали для артистки натхненням.
Однак рідних людей від громадськості Наталія приховує: дівчаток - заради безпеки, чоловіка Валентина - за його власним бажанням (чоловік прагне уникати публічності). Крім того Могилевська не дозволяє собі великих сімейних свят.
У бесіді з ТСН.ua вона вперше зізналася, що в неї та її коханого, які разом понад три роки, так і не було весілля. "Я навіть свій 50-річний ювілей не святкувала, яка мова про весілля? Вважаю, це поки не на часі", - зазначила Наталія Могилевська.
Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
