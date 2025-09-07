Рус
Наталія Могилевська відмовилася від весілля - у чому причина

Анна Підгорна
7 вересня 2025, 18:55
Могилевській навіть зі всією її популярністю, вдається зберігати особисте особистим.
Наталія Могилевська
Наталія Могилевська чоловік - Могилевська розповіла про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Коротко:

  • Понад три роки Наталія Могилевська у стосунках із загадковим чоловіком
  • Артистка розповіла, чому у неї та Валентина не було весілля

Особисте життя української співачки і музичного продюсера Наталії Могилевської круто змінилося під час повномасштабної війни - вона знайшла сім'ю, про яку так давно мріяла. У неї з'явилися двоє доньок і чоловік, які стали для артистки натхненням.

Однак рідних людей від громадськості Наталія приховує: дівчаток - заради безпеки, чоловіка Валентина - за його власним бажанням (чоловік прагне уникати публічності). Крім того Могилевська не дозволяє собі великих сімейних свят.

відео дня

У бесіді з ТСН.ua вона вперше зізналася, що в неї та її коханого, які разом понад три роки, так і не було весілля. "Я навіть свій 50-річний ювілей не святкувала, яка мова про весілля? Вважаю, це поки не на часі", - зазначила Наталія Могилевська.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська чоловік - Могилевська розповіла про особисте життя / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Про персону: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

