Кулеба сказав, у якому разі Трамп змусить Путіна "дати задню"

Дипломат вважає, що Дональд Трамп ще зробить чимало заяв, які не сподобаються українцям.

https://glavred.net/ukraine/kuleba-skazal-v-kakom-sluchae-tramp-zastavit-putina-dat-zadnyuyu-10612079.html Посилання скопійоване

Дмитро Кулеба оцінив, чого чекати від Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

Чи готовий Трамп реалізувати свої погрози Путіну

У якому випадку диктатор РФ "дасть задню"

Обраний президент США Дональд Трамп керуватиметься дуже важливим принципом - йому треба показати, що він сильніший за свого попередника Джо Байдена. При цьому він ще зробить багато заяв, які викликатимуть в українців хвилю емоцій. Про це заявив ексглава МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, головне для Трампа - робити проєкцію своєї сили всередині та зовні США.

відео дня

Раніше він пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну, що "вдарить по центру Москви", якщо той зважиться на вторгнення в Україну. Однак це не означає, що його погроза буде виконана.

"Ця заява дуже в стилі Дональда Трампа. Перше, що, я думаю, ми всі маємо пам'ятати, - це те, що не потрібно нікого демонізувати або зводити в якийсь суперпозитивний культ (...) Якщо ця заява сподобалася українцям, то мушу попередити, що буде багато заяв, які не будуть подобатися українцям. Вони викликатимуть у нас роздратування, емоції, але все треба сприймати спокійно", - сказав Кулеба в інтерв'ю 24 каналу.

При цьому, на думку дипломата, заяви Трампа особливо на Путіна не діють, але якщо США підуть на конкретні рішення, які демонструватимуть, що ця заява має свій розвиток, тоді Путін почне дуже швидко реагувати.

"Ми знаємо, що Путін здатен давати "задню", тому це лише питання сильних рішень", - вважає Кулеба.

Також він пояснив, чому таких "карколомних рішень" немає зараз.

"Я вже відповів на це запитання - немає стратегії. Україна вже досягла великого результату, адже зараз уперше в історії з 1991 року на нашу державу ні Європа, ні США не дивляться через "російські окуляри". Раніше завжди нас поважали, шанували, плескали по плечу, стискали в обіймах, але будь-яке історичне рішення спиралося на те - а що скаже Москва, а що подумає Путін?", - пояснив Кулеба.

Зараз Україну почали сприймати як самодостатнього партнера, а РФ потрібно позбавити її імперської природи.

"Якщо перемагає Україна, це кінець російського імперського проєкту, Росія більше не буде імперією. Якщо перемагає Росія, то не буде української державності. Тобто ми, як держава, перестанемо існувати. Ось що насправді на кону. Для нашої перемоги потрібно, щоб ми були сильними всередині. І основний фокус, ще раз наголошую, не на партнерах має бути. Партнери можуть тільки доповнювати нашу внутрішню силу", - резюмував дипломат.

Як Трамп збирається закінчити війну Росії та України

Раніше Главред писав, що одразу після того, як американський політик Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента США, він заявив, що збирається зупинити всі війни.

"Більше ніяких воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп прихильникам у штабі в місті Палм-Біч (Флорида).

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Український журналіст, публіцист Віталій Портников розповів, що обраний президентом США Дональд Трамп вірить, що зможе домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема щодо закінчення війни в Україні, але йому не вдасться це зробити.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред