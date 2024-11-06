До інавгурації Трампа: Білий дім планує терміново надати Україні допомогу

США можуть надсилати лише те обладнання, яке вже є в запасах американської армії.

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Допомога для України від США / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

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У Байдена хочуть терміново надати Україні 6 мільярдів доларів

Після вступу на посаду, Трамп може припинити постачання зброї

Адміністрація Джо Байдена планує терміново надати Україні 6 мільярдів доларів, які були виділені на безпекову допомогу. Зробити це хочуть до дня інавгурації Дональда Трампа, повідомляє Politico.

За словами видання, в команді Байдена готуються до того, що "потік зброї припиниться" після вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа.

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Зазначається, що наразі план адміністрації Байдена є єдиною можливістю для Білого дому продовжувати надсилати обладнання в Україну.

"Але проблеми величезні. Зазвичай потрібні місяці, щоб боєприпаси і обладнання потрапили в Україну після оголошення пакету допомоги, тому все, що буде розгорнуто в найближчі тижні, швидше за все, не прибуде в повному обсязі до (початку роботи, -ред.) адміністрації Трампа, а наступний лідер може зупинити поставки ще до того, як вони опиняться на місці", – йдеться в матеріалі.

Крім того, однією з головних перешкод для швидкої реалізації цієї допомоги є те, що США можуть надсилати лише те обладнання, яке вже є в запасах американської армії.

"Хоча виділені гроші відшкодовують Пентагону витрати на це обладнання, усе залежить від того, наскільки швидко можуть бути вироблені нові артилерійські снаряди і зброя або укладені контракти на їхню заміну", - наголосили у виданні.

Варто підкреслити, що згадана сума в 6 мільярдів доларів – це залишок від схваленого в квітні фінансування для України у розмірі 61 мільярд доларів. Ці кошти розділені на два потоки: 4,3 мільярда доларів на поповнення наявних запасів армії США і 2,1 мільярда доларів на укладання контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання зброї.

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