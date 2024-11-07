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"Чудова розмова": Зеленський вперше після виборів в США поговорив з Трампом

Руслана Заклінська
7 листопада 2024, 01:09
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Президент України домовився з новим американським президентом "підтримувати тісний діалог".
'Чудова розмова': Зеленський вперше після виборів в США поговорив з Трампом
Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом
  • Президент України привітав політика з історичною та переконливою перемогою
  • Зеленський домовився з Трампом про тісний діалог і розвиток співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Політики обговорили питання співпраці між двома країнами. Про це повідомив глава України у Telegram.

"Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою - цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", - зазначив президент.

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Зеленський домовився з новим американським президентом "підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю".

"Cильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - додав глава України.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Перемога Дональда Трампа на виборах - головне

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Він набрав 277 голосів вибірників, а Гарріс виборола лише 226 голосів.

Президент України привітав Трампа з перемогою. Він згадав про зустріч з новообраним президентом у вересні, де вони детально обговорили стратегічне партнерство між США та Україною та План перемоги.

Згодом демократка Камала Гарріс зателефонувала супернику і привітала з перемогою. Також до Трампа зателефонував чинний президент США Джозеф Байден.

Пізніше Гарріс виступила перед прихильниками. Вона офіційно визнала поразку і готова мирно передати Дональду Трамп владу.

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