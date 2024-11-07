'Чудова розмова': Зеленський вперше після виборів в США поговорив з Трампом

Президент України домовився з новим американським президентом "підтримувати тісний діалог".

https://glavred.net/ukraine/zamechatelnyy-razgovor-zelenskiy-vpervye-posle-vyborov-v-ssha-pogovoril-s-trampom-10612031.html Посилання скопійоване

Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом

Президент України привітав політика з історичною та переконливою перемогою

Зеленський домовився з Трампом про тісний діалог і розвиток співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Політики обговорили питання співпраці між двома країнами. Про це повідомив глава України у Telegram.

"Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою - цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", - зазначив президент. відео дня

Зеленський домовився з новим американським президентом "підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю".

"Cильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - додав глава України.

Перемога Дональда Трампа на виборах - головне

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Він набрав 277 голосів вибірників, а Гарріс виборола лише 226 голосів.

Президент України привітав Трампа з перемогою. Він згадав про зустріч з новообраним президентом у вересні, де вони детально обговорили стратегічне партнерство між США та Україною та План перемоги.

Згодом демократка Камала Гарріс зателефонувала супернику і привітала з перемогою. Також до Трампа зателефонував чинний президент США Джозеф Байден.

Пізніше Гарріс виступила перед прихильниками. Вона офіційно визнала поразку і готова мирно передати Дональду Трамп владу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред