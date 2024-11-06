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Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні

Юлія Закрепа
6 листопада 2024, 16:55
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Трамп "матиме комфортну ситуацію із Конгресом", який затверджуватиме всі пропозиції політика.
Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні
Як зміняться стосунки Трампа та Путіна після виборів / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

Ключові тези Портникова:

  • Республіканці будуть ухвалювати рішення, які їм вигідні
  • Трамп надіється, що зможе домовитися з Путіним
  • Що може запропонувати Трамп диктатору РФ

Український журналіст, публіцист Віталій Портников розповів, що обраний президентом США Дональд Трамп вірить, що зможе домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема щодо закінчення війни в Україні, але йому не вдасться це зробити.

На думку Портникова, Трамп "матиме комфортну ситуацію із Конгресом", який затверджуватиме всі пропозиції політика, зокрема кадрові. І всі принципові питання, в яких позиції демократів та республіканців розходяться, як-от допомога для України, будуть зняті з порядку денного. Тому що республіканці ухвалюватимуть рішення, які їм потрібні, не шукаючи порозуміння з демократами.

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"До того ж ми маємо розуміти, що республіканська більшість у Сенаті і в Палаті представників, якщо вона буде, буде відрізнятися від республіканської більшості, яка була колись за першого президентства Трампа, тим, що це буде комфортна більшість для Трампа. Це більшість трампістів Сполучених Штатів у республіканському істеблішменті. Тому що Трамп цією своєю перемогою не просто закріпив власний політичний реванш, а й остаточну перемогу трампізму у Республіканській партії", - розповів Портников у своєму Youtube-каналі.

Як зазначив журналіст, Трамп "вірить, що зможе домовитися з Путіним". Політик жодного разу прямо не засуджував російського диктатора за агресію проти України.

"Він вважає, що всі його дії мають призвести до того, щоб забезпечити Путіну нейтралітет у ситуації, коли у США буде серйозне економічне і політичне зіткнення із КНР. Звичайно, в цій ситуації, саме на цьому тлі можна зрозуміти бажання Дональда Трампа вивести Америку з російсько-українського конфлікту шляхом замороження цієї війни. Щоб потім спробувати розвинути власні стосунки з Путіним, вже в момент, коли не стрілитимуть гармати", - пояснив Портников.

Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні
Що відомо про вибори у США / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

"Я не вірю, що в Дональда Трампа щось тут вийде, навіть якщо він буде здійснювати енергійні зусилля. Тому що Путін не сприймає Трампа як партнера по перемовинах, хоча б тому, що Трамп очолює ворожу йому державу. А сприймає його як інструмент хаотизації США", - висловив думку публіцист.

Він додав, що частина цього інструменту хаотизації не спрацювали якраз тому, що Трамп виграв вибори.

"Можливо, Трамп, який програє вибори і дестабілізує власну країну, Путіну був би набагато більш цікавий, ніж Трамп, який повертається до Білого дому. Але віри в те, що Путін погодиться на якісь умови Трампа щодо закінчення російсько-української війни, замороження конфлікту, в мене немає. Просто тому, що Трампу немає чого запропонувати президенту РФ з того, що він дійсно бажає. А бажає Путін відновлення своєї російської імперії - так, як він її бачить, хоча б у кордонах Радянського Союзу. Бажає відновлення своєї сфери впливу. І при цьому абсолютно не бажає сваритися з КНР", - розповів Портников.

Вибори у США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стало відомо, хто перемагає на виборах у США. У США завершився останній етап голосування на виборах президента. Останні виборчі дільниці закрито. Кандидат від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп переміг у штатах, що вагаються, - Джорджії та Північній Кароліні.

Трамп вдруге стає президентом США. За даними американських ЗМІ, він уже отримав 270 необхідних голосів вибірників для того, щоб вдруге посісти крісло в Білому домі. Попередні підсумки Fox News свідчать, що Трамп набирає 277 голосів виборників, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

Трамп особисто оголосив про свою перемогу на виборах президента США. За його словами, тепер він став 47-им президентом Сполучених Штатів та пообіцяв, що його нове президентство стане золотим віком для усієї Америки. Трамп також оголосив, що здобув більшість голосів майже у всіх "хитких" Штатах.

У Путіна відреагували на тріумф Трампа на виборах у США. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає "дуже важливими" заяви Дональда Трампа, який перемагає на президентських виборах у США, про мир і завершення воєн.

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