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Україна може зробити Трампу вигідну пропозицію: дипломат розповів деталі

Альона Вороніна
7 листопада 2024, 10:20
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Огризко описав, які наслідки можуть бути для України після обрання Трампа президентом США. Він наголосив, що треба відкинути емоції й думати про нову стратегію.
Владимир Огрызко, Дональд Трамп
Україна може зробити Трампу вигідну пропозицію, вважає дипломат/ колаж: Главред, фото: Главред, Facebook Дональд Трамп

Коротко:

  • Україна має шанси налагодити з Трампом конструктивний діалог
  • Наша держава може зробити Трампу кілька вигідних пропозицій

Дональд Трамп – це виклик для України, але також і нові можливості. Тепер, коли його обрали президентом США, нам потрібно прибрати емоцій і думати про нову стратегію з новою адміністрацією, а також обдумувати варіанти, як ми можемо вмонтувати нашу країну в стратегічні пріоритети Сполучених Штатів.

Україні передусім треба думати над тим, що ми можемо запропонувати Трампу. Але це повинні бути на загальні тези чи якісь концепції, що "літають у хмарах", а дуже конкретні речі. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, повідомляє OBOZ.UA.

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"Він підприємець, людина, яка рахує все на калькуляторі, яка чітко та ясно розуміє, що він заробить або не заробить і від чого. Тому я думаю, що сьогодні головне завдання української влади – дати йому дуже-дуже-дуже конкретні пропозиції, на яких він може заробити", – зазначив Огризко.

За його словами, Україна точно має кілька конкретних пропозицій, які могла б запропонувати Трампу. Перша стосується виробництва зброї.

"Наприклад, виробництво зброї для України. Це тема, яка може надати сотні мільярдів доларів для американської економіки. Повернутися до теми лендлізу, що знову означатиме, що американська економіка почне працювати для того, щоб забезпечити Україну відповідною зброєю. Повернутися до теми, про яку згадував колишній державний секретар США Майк Помпео, про те, що після завершення війни українські збройні сили можуть замінити частину американських військ в Європі, знову ж таки, зекономивши США гроші", – розповів ексміністр закордонних справ України.

Також, за його словами, можна обговорити з Трампом і тему ядерної енергетики.

"Тема ядерної енергетики – це той напрям, який може дати мільярди й мільярди доларів економіці Америки, якщо вона буде працювати для потреби атомної енергетики України і так далі. Тобто насправді таких тем є кілька. Треба сісти, взяти аркуш паперу, написати, що і як ми можемо робити, і негайно передавати ці пропозиції президенту Трампу. От тоді в нас буде предметний практичний діалог", – висловив думку Огризко.

Водночас Огризко наголосив, що передвиборчі обіцянки Трампа можуть відрізнятися від того, що він казатиме і робитиме після перемоги на виборах. Тому, за словами дипломата, Україна може налагодити з адміністрацією Трампа більш позитивний і конструктивний діалог.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Дональд Трамп став президентом США – останні новини

Як повідомлялося, Трамп особисто оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Республіканець пообіцяв "вилікувати" Сполучені Штати після його перемоги.

Також раніше Главред повідомляв, що Відразу після виборів Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні. Республіканець нагадав, що за чотири роки його минулої каденції на посаді президента війни не було.

У CNN попередили про наслідки перемоги Трампа. США можуть скоротити допомогу Україні після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента. Як ідеться в матеріалі CNN, різке скорочення підтримки може мати вирішальний негативний вплив на війну з РФ.

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