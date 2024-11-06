Відразу після виборів Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні

Республіканець нагадав, що за чотири роки його минулої каденції на посаді президента війни не було.

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Дональд Трамп заявив, що збирається завершити всі війни / Колаж: Главред, фото: скріншот, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ви дізнаєтеся:

Що Трамп сказав після виборів під час виступу перед прихильниками

Як Трамп збирається діяти щодо військових конфліктів

Американський політик Дональд Трамп, який брав участь у президентських виборах США і вже оголосив про свою перемогу, заявив, що збирається зупинити всі війни. Про це він сказав прихильникам у штабі в місті Палм-Біч (Флорида).

"Більше ніяких воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп.

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Республіканець також пообіцяв, що курс США "розвернеться на 180 градусів" і це буде час, коли американці відновлять контроль у своїй країні. Політик пообіцяв, що податки будуть знижені, а у США буде більше нафти, ніж у Саудівської Аравії та Росії.

Дивіться відео - Виступ Трампа, в якому він оголосив про перемогу на виборах президента США:

Раніше Главред писав, що, за даними CNBC, сьогодні ж Трамп планує зателефонувати кремлівському диктатору Путіну, а на початку 2025 року почати діалог про встановлення миру в Україні.

Вибори у США - останні новини

Американські ЗМІ вже оголосили Трампа президентом. За даними The Hill, експрезидент отримав 270 необхідних голосів виборників для того, щоб вдруге посісти крісло в Білому домі.

Попередні підсумки Fox News свідчать, що Трамп набирає 277 голосів вибірників, забезпечуючи собі перемогу на виборах. Офіційні підрахунки ще тривають.

Під час виступу перед прихильниками у Флориді Трамп заявив про свою перемогу. За його словами, тепер він став і 45-м, і 47-м президентом Сполучених Штатів і пообіцяв, що його нове президентство стане золотим віком для всієї Америки.

"Дякую, що обрали мене 47-м президентом США", - сказав політик.

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з фактичною перемогою на президентських виборах у США. За словами українського лідера, Київ очікує від нового глави Білого дому сильних рішень і зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.

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