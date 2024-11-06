Відразу після виборів Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Що Трамп сказав після виборівпід час виступу перед прихильниками
- Як Трамп збирається діяти щодо військових конфліктів
Американський політик Дональд Трамп, який брав участь у президентських виборах США і вже оголосив про свою перемогу, заявив, що збирається зупинити всі війни. Про це він сказав прихильникам у штабі в місті Палм-Біч (Флорида).
"Більше ніяких воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп.
Республіканець також пообіцяв, що курс США "розвернеться на 180 градусів" і це буде час, коли американці відновлять контроль у своїй країні. Політик пообіцяв, що податки будуть знижені, а у США буде більше нафти, ніж у Саудівської Аравії та Росії.
Дивіться відео - Виступ Трампа, в якому він оголосив про перемогу на виборах президента США:
Раніше Главред писав, що, за даними CNBC, сьогодні ж Трамп планує зателефонувати кремлівському диктатору Путіну, а на початку 2025 року почати діалог про встановлення миру в Україні.
Вибори у США - останні новини
Американські ЗМІ вже оголосили Трампа президентом. За даними The Hill, експрезидент отримав 270 необхідних голосів виборників для того, щоб вдруге посісти крісло в Білому домі.
Попередні підсумки Fox News свідчать, що Трамп набирає 277 голосів вибірників, забезпечуючи собі перемогу на виборах. Офіційні підрахунки ще тривають.
Під час виступу перед прихильниками у Флориді Трамп заявив про свою перемогу. За його словами, тепер він став і 45-м, і 47-м президентом Сполучених Штатів і пообіцяв, що його нове президентство стане золотим віком для всієї Америки.
"Дякую, що обрали мене 47-м президентом США", - сказав політик.
Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з фактичною перемогою на президентських виборах у США. За словами українського лідера, Київ очікує від нового глави Білого дому сильних рішень і зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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