Кулеба назвав помилкою відмову від ядерної зброї та закликав скликати Радбез ООН

Дмитро Кулеба закликав скликати термінове засідання Радбезу ООН / УНІАН

Україна на основі Будапештського меморандуму запросила термінові консультації Ради Безпеки ООН - вони покликані знизити напруженість і забезпечити безпеки України.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі СТ. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій щодо зниження напруги та практичних кроків забезпечення безпеки України", - зазначив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилкою відмову України від ядерної зброї. Тоді в рамках Будапештського меморандуму Україна отримала гарантію безпеки.

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За словами Кулеби, деякі країни мають відчувати відповідальність за те, що Україна відмовилася від ядерного арсеналу, але у відповідь не отримала реальні гарантії безпеки.

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"Враховуючи той факт, що гарантії безпеки, які нам були дані, не спрацювали, я думаю, що деякі країни повинні відчувати відповідальність за це. І старанно працювати над пошуком правильної та ефективної гарантії безпеки України",– підкреслив Кулеба.

Україна вимагає гарантій безпеки в рамках Будапештського меморандуму

Секретар РНБО Олексій Данилов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом для української держави. На думку чиновника, Києву повинні надати компенсацію за відмову країни від ядерної зброї.

У лютому цього року три президенти України-Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко-закликали держави, які підписали "Будапешт" і є гарантами виконання документа, зупинити російську агресію. Вони зазначили, що тільки таким чином країни зможуть довести, що договір не був обманом Києва.

Президент Володимир Зеленський 19 лютого в ході Мюнхенської конференції з безпеки оголосив про те, що Київ ініціює консультації з країнами-підписантами Будапештського меморандуму. Якщо дискусія не відбудеться, або на Заході так і не приймуть рішень щодо гарантій безпеки для України, Київ поставить під сумнів дію документа.

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