Розмова Кулеби і Блінкена: США пообіцяли Україні макрофінансову допомогу

Дмитро Кулеба / Reuters

Керівник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонному режимі поспілкувався з Державним секретарем і керівником Держдепу США Ентоні Блінкеном. Про це глава українських дипломатів написав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter

В ході бесіди Кулеба подякував за рішення виділити макрофінансову допомогу.

"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля для захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ", - зазначив керівник українського МЗС.

За його словами, влада України зацікавлена в повноцінному функціонуванні місії.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну в найближчі кілька днів. Відповідне звернення американського президента до союзників послідувало за нарадою оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.

Водночас радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу заявив, що Росія може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпіади в Пекіні - це може статися до 20 лютого.

11 лютого Україна зажадала від Російської Федерації роз'яснення з приводу військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму. На відповідь у Кремля є 48 годин.