Куди Росія хочуть кинути резерви: військовий експерт назвав область/ Колаж Фото УНІАН і Reuters

Супутники зафіксували той факт, що росіяни стягують військову техніку на північ анексованого півострова Крим. Як розповів керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко в коментарі "24 каналу", окупанти намагатимуться вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

"Навіть українське командування говорить, що Росія постарається вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Для цього їм потрібні додаткові сили", - розповів фахівець.

За словами Мусієнко, росіяни вже не раз намагалися це зробити і рвалися у напрямку до Миколаєва. Однак всі такі атаки успішно відбивала українська армія.

Якщо ж окупантам щось вдасться на цій території, вони можуть спробувати рухатися далі на Миколаїв. Зараз вони намагаються обстрілювати і Дніпропетровську область, в тому числі і з реактивної артилерії, яка зараз дислокована на Херсонщині.

"Однак поки не видно сил, завдяки яким вони можуть прорватися фізично. На жаль, прогнозовано, що Росія може там кинути посилення (на Херсонщині – Главред)", – зазначив він.

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Нагадаємо, раніше російський воєначальник, заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв заявляв, що Росія збирається окупувати Донбас, південні регіони України і створити коридор у вже захоплений Крим.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня армія України може перейти в контрнаступ на захоплені військами Росії позиції. До кінця травня-початку червня українські підрозділи повинні отримати важке озброєння від Заходу, яке призначене для реалізації такої мети.

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