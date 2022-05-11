Експерт пояснив, як саме нафтове ембарго ЄС накладе на Росію

Експерт пояснило, як саме нафтове ембарго ЄС накладе на Росію / УНІАН

Нафтове ембарго на Росію країни Євросоюзу, ймовірно, будуть накладати, але весь процес стане складним і пройде в два етапи. Про це в коментарі "24 каналу" розповів експерт "Центру Разумкова" Максим Белявський.

За його словами, ввести нафтове ембарго потрібно для того, щоб військово-промисловий комплекс країни-агресії не отримував підживлення і на ці гроші російські військові не змогли створювати з решти деталей ракети для війни з Україною.

"Сподіваюся, що нафтове ембарго буде, можливо, навіть в 2 етапи. Перший етап-будуть обмежені поставки морським шляхом. Це приблизно 20% від поточних обсягів відвантаження", – пояснив Білявський.

Другим етапом експерт називає чітко розписану дорожню карту із зупинками поставок російської нафти в європейських країнах відповідно до термінів.

"У якихось країнах це може бути півроку, в інших – 10 або 12 місяців", – вважає Белявський.

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Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Але є дані про те, що від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший державний банк - Сбербанк.

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