Експерт розповів, з якими проблемами ЗСУ зіткнуться при звільненні Донбасу і Криму / Колаж фото УНІАН

Звільнення окупованих районів Донбасу та анексованого росіянами Криму буде непростим і з більшістю особливостей. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю "Обозревателю" висловив со-директор програм зовнішньої політики і координатор міжнародних проектів "Центру Разумкова" , а також військовий експерт Олексій Мельник.

Встановити контроль над ними буде набагато важче, каже він, ніж над іншими тимчасово окупованими територіями України - через велику кількість колаборантів і людей, налаштованих проросійськи.

Мельник також спрогнозував, що частина місцевого населення окупованого Донбасу може чинити опір українським захисникам. З цією метою країна-агресор Росія вже сьогодні може вести підготовку на вищевказаних територіях диверсантів.

При звільненні окупованого Криму, каже Мельник, можливі аналогічні перешкоди. Крім того, свою роль зіграє наявність на півострові великої кількості російських військових.

Труднощі можуть виникнути і при встановленні контролю над державним кордоном, вважає експерт

"Українські сили можуть опинитися під постійними обстрілами з російської території, тобто саме питання взяття території під надійний контроль також проблематичне", – сказав Мельник.

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Нагадаємо, раніше Олег Жданов заявив про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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