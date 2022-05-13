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Як саме росіяни готують і женуть на війну з Україною "гарматне м'ясо" - відповідь експерта

13 травня 2022, 04:43

Фахівець Олег Жданов каже, що в Росії ще вистачає учасників воєн в Чечні або Сирії, які добровільно готові воювати проти України.

Танк, прапор
Як саме росіяни готують і женуть на війну з Україною "гарматне м'ясо" / facebook.com/kommander.nord і ua.depositphotos.com

Російські добровольці, яких Кремль останнім часом відправляють на війну проти України, через низький рівень підготовки є чистої води "гарматним м'ясом". Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у коментарі "Телеграф".

Він каже, що в Росії ще вистачає учасників воєн в Чечні або Сирії, які добровільно готові воювати проти України. В основному мова йде про немолодих чоловіків. За словами Жданова, за часів колишнього СРСР таких добровольців збирали на тримісячні збори для відновлення навичок, потім вони проходили теоретичну і практичну частину, муштру і тактичні навчання. Тільки після цього їх відправляли на фронт.

"Це просто "гарматне м'ясо". Люди, які колись тримали автомат. Не більше", - зазначає Жданов.

Зараз же в країні-агресорі, каже експерт, людям всього лише нагадують, з якого боку потрібно тримати за автомат, після чого відразу кидають на передову ‒ на забій.

Ще однією проблемою для ворога Жданов назвав стару радянську розконсервовану техніку, на яку садять добровольців через дефіцит сучасної. Експерт пояснює, що в залежності від ділянки фронту такі "вояки" проявляють себе по-різному. Воювати з терробороною, у якої не вистачає важкої техніки і зброї, ‒ одна справа, в той час як з механізованими і аеромобільними бригадами, ‒ бої вже зовсім інші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України продовжують нищити російські окупаційні війська, які намагаються зміцнити свої позиції на острові Зміїний. Українські захисники вже жартують, що острів Зміїний перетворюється на нову Чорнобаївку. Було оприлюднено відео знищення ворожого катера загарбників типу Серна.

До того ЗСУ вже били по острову Зміїний, який тимчасово окупували російські військові. За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, всі військовослужбовці ЗС РФ, які перебували на острові під час нанесення удару ЗСУ загинули.

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Автор: Єгор Бунін
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новини України війна Росії та України
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