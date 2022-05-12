Чому росіяни так сильно вчепилися за острів Зміїний в Чорному морі - відповідь експерта

Острів Зміїний / колаж УНІАН / Генштаб ЗСУ

Відомий військовий експерт Олег Жданов стверджує, що ЗСУ вкрай важливо захистити від Російської Федерації острів Зміїний в Чорному морі. Конкретно він висловився в коментарі для порталу "Теперішній час".

"Ми ведемо бої, але ми ведемо безконтактні бої. Дистанційно намагаємося вогневим впливом захистити цей острів. Він дійсно є ключем", - заявив Жданов.

На думку експерта, після знищення українцями російського крейсера "Москва", ситуація в акваторії Чорного моря різко змінилася.

"З потопленням крейсера "Москва" у Чорноморського флоту Росії немає такого серйозного прикриття від повітряного нападу з нашого боку. І вони намагаються поставити системи ППО дальнього радіусу дії на острові Зміїний і тим самим контролювати прохід в порти і повітряний простір над Бессарабією, що може дати можливість російським військам спробувати висадити десант в Бессарабії, щоб пробитися в Придністров'ї і там посилити гарнізон. Ось яка важливість острова Зміїний - не дати закрити небо над південно-Заходом України", - підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України продовжують нищити російські окупаційні війська, які намагаються зміцнити свої позиції на острові Зміїний. Українські захисники вже жартують, що острів Зміїний перетворюється на нову Чорнобаївку. Було оприлюднено відео знищення ворожого катера загарбників типу Серна.

До того ЗСУ вже били по острову Зміїний, який тимчасово окупували російські військові. За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, всі військовослужбовці ЗС РФ, які перебували на острові під час нанесення удару ЗСУ загинули.

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