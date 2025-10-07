Купа Шахедів навколо Києва: РФ масово запускає дрони

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Купа дронів вже біля Києва. Це офіційно підтвердили Повітряні сили ЗСУ.
"БпЛА у напрямку Києва!" - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали зазначають, що росіяни здійснили пуски "Шахедів" з:
- мису "Чауда" у Криму;
- аеродрому "Міллєрово" в Ростовській області;
- аеродрому "Приморськ-Ахтарськ", Краснодарський край;
- аеродрому "Халіно" у Курській області.
Станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Загроза ракетних ударів
З посиланням на супутникові знімки середньої роздільної здатності моніторингові канали зазначають, що 7 жовтня на авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області РФ перебували літаки:
- три Ту-95МС,
- два Ту-160,
- один Ту-134,
- два Су-34.
Як повідомляється, протягом 6 жовтня на аеродром прибули два Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Вони перебувають у зоні технічного обслуговування та можуть бути споряджені крилатими ракетами. Ще один Ту-95МС також повернувся в зону технічного обслуговування після тренувального польоту.
Додатково на аеродром прибув Ту-160 з аеродрому "Казань". Монітори зазначають, що росіяни почали будувати п'ять нових стоянок для літаків поблизу основного аеродрому.
Новина доповнюється...
