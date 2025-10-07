Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Купа Шахедів навколо Києва: РФ масово запускає дрони

Ангеліна Підвисоцька
7 жовтня 2025, 22:09оновлено 7 жовтня, 22:48
336
На Київщині та в інших регіонах працюють сили ППО.
Купа Шахедів навколо Києва: РФ масово запускає дрони
РФ атакувала Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Купа дронів вже біля Києва. Це офіційно підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА у напрямку Києва!" - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали зазначають, що росіяни здійснили пуски "Шахедів" з:

відео дня
  • мису "Чауда" у Криму;
  • аеродрому "Міллєрово" в Ростовській області;
  • аеродрому "Приморськ-Ахтарськ", Краснодарський край;
  • аеродрому "Халіно" у Курській області.

Станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

атака шахедов
РФ атакувала Україну "Шахедами" / фото: Telegram "Розвідка України"

Загроза ракетних ударів

З посиланням на супутникові знімки середньої роздільної здатності моніторингові канали зазначають, що 7 жовтня на авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області РФ перебували літаки:

  • три Ту-95МС,
  • два Ту-160,
  • один Ту-134,
  • два Су-34.
Купа Шахедів навколо Києва: РФ масово запускає дрони
Літаки, які обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Як повідомляється, протягом 6 жовтня на аеродром прибули два Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Вони перебувають у зоні технічного обслуговування та можуть бути споряджені крилатими ракетами. Ще один Ту-95МС також повернувся в зону технічного обслуговування після тренувального польоту.

Додатково на аеродром прибув Ту-160 з аеродрому "Казань". Монітори зазначають, що росіяни почали будувати п'ять нових стоянок для літаків поблизу основного аеродрому.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні Київська область вторгнення Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Купа Шахедів навколо Києва: РФ масово запускає дрони

Купа Шахедів навколо Києва: РФ масово запускає дрони

22:09Україна
Приїхав з фронту, щоб покласти єдину дитину в домовину: нові деталі трагедії на Львівщині

Приїхав з фронту, щоб покласти єдину дитину в домовину: нові деталі трагедії на Львівщині

21:57Україна
Грозовий шторм з потужним вітром: синоптики попередили українців про небезпеку

Грозовий шторм з потужним вітром: синоптики попередили українців про небезпеку

20:45Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантів

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантів

Китайський гороскоп на завтра 8 жовтня: Козлам - переїдання, Мавпам - сварки

Китайський гороскоп на завтра 8 жовтня: Козлам - переїдання, Мавпам - сварки

Відмовилася від усього колишнього: як зараз виглядає непублічна Марія Яремчук

Відмовилася від усього колишнього: як зараз виглядає непублічна Марія Яремчук

Останні новини

23:26

Популярна звичка водіїв: яка хитрість під час "перевзування" шкодить підвісці

23:13

Чим "перемога" відрізняється від "побєди" - пояснення здивує багатьохВідео

22:34

У Москві можуть початись бунти через удари України - як це вплине на хід війни

22:27

Не по стопах батьків: перша професія трирічної доньки Світоліної та Монфіса

22:09

Купа Шахедів навколо Києва: РФ масово запускає дрони

Блекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав ТрампБлекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав Трамп
21:57

Приїхав з фронту, щоб покласти єдину дитину в домовину: нові деталі трагедії на ЛьвівщиніФото

21:53

"Пароль" від морозів: які квіти обрізати, а які лише "погладити" восениВідео

21:50

Як відіпрати білі кросівки в сітку: найлегший спосібВідео

21:48

"Це під Москвою": Настя Каменських потрапила в новий скандал

Реклама
21:13

Як правильно говорити "цінник": несподівана відповідьВідео

21:03

Наречений Лесі Нікітюк зізнався, як військова служба змінила його здоров'я

20:47

Не головна ціль, а "ворота": ЗМІ розкрили "апетит" Кремля на Донеччині

20:45

Грозовий шторм з потужним вітром: синоптики попередили українців про небезпеку

20:31

Меркель назвала винних у повномасштабному вторгненні РФ - у Зеленського відповіли

19:57

Кулеба: Миколаїв вперше з 2022 року отримав централізоване постачання прісної води

19:57

Все різко змінилось: НБУ дав новий курс валют на 8 жовтня

19:43

Куди зник Ярмоленко: журналісти розкрили деталі конфлікту в "Динамо"

19:28

Чим очистити раковину від іржі: простий, але дуже ефективний спосібВідео

19:10

Як Путін виправдовує брата-ГітлераПогляд

19:09

Занурить столицю РФ в темряву: чи може Україна влаштувати блекаут у Москві

Реклама
18:51

РФ змінила стратегію ударів по енергетиці: які регіони України під загрозою

18:15

Росіяни луплять по газових об'єктах: що буде з тарифами на газ для споживачів

18:14

Краще оминати: що таке ультраоброблені продукти і як їх відрізнити в магазиніВідео

17:59

Небезпечний циклон накриває Україну: названо регіони, які будуть "плавати"

17:45

Всього 5% українців довіряють Бюро економічної безпеки: чи зможе Цивінський змінити ситуацію

17:39

Молодята "спалились": Дашу Квіткову і Володимира Бражка видала важлива деталь

17:38

Ешелон "знесло" з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ

17:27

Люди, народжені в ці 5 дат, сміливо долають життєві перешкоди

16:57

Як буде українською "іменинник": відповідь, яка здивує багатьохВідео

16:57

У США бояться, що Україна вийде з поля контролю, якщо дадуть їй "Томагавки" - Axios

16:21

В Москві вперше відреагували на рішення Трампа щодо "Томагавків" для України

16:18

Пам’ять про зірку "За двома зайцями": як виглядає могила Маргарити Кринициної

15:31

Україна випробовує нову мініракету, яка розриває дрони "хмарою" кульок

15:30

Жінка залишила ненадовго свою кішку саму вдома: поведінка пухнастика здивувалаВідео

15:10

Розбійницьке минуле заховалося у назві відомого міста Донбасу: розкрито таємницю

15:04

Суперпростий і апетитний салат: весь секрет у головному інгредієнтіВідео

14:58

Привітання з Днем юриста - красиві привітання і картинки

14:52

Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

14:50

Усе по-справжньому: сім ознак того, що ви знайшли справжнє кохання

14:30

ЗМІ показали фото синів Путіна: у них фальшиві прізвища

Реклама
14:26

Привело під вінець: відома акторка Катя Кузнєцова зізналась у романі на зйомках

14:26

Що можна посадити на місці, де росла картопля: прості, але корисні поради

14:20

"Спасибі, Бен": Лопес і Аффлек уперше возз'єдналися на публіці після розлучення

14:14

Найдорожча ягода в Україні раптово подешевшала: фермери змушені знижувати ціни

13:27

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

13:24

Головний парфумерний акорд осені-2025: які парфуми та як обирати на холодний сезон

13:21

New York Post оприлюднив документи ФБР про зв'язки Порошенка з Медведчуком і Путіним, - експерт

13:05

"Уже заміжня": про весілля Лесі Нікітюк з військовим проговорився відомий співак

12:37

Відмовилася від усього колишнього: як зараз виглядає непублічна Марія Яремчук

12:26

Блогер показав різницю роботи камер iPhone 17 і 15: результат дуже здивувавВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти