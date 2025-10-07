Купа Шахедів навколо Києва: РФ масово запускає дрони

На Київщині та в інших регіонах працюють сили ППО.

РФ атакувала Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Купа дронів вже біля Києва. Це офіційно підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА у напрямку Києва!" - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали зазначають, що росіяни здійснили пуски "Шахедів" з:

мису "Чауда" у Криму;

аеродрому "Міллєрово" в Ростовській області;

аеродрому "Приморськ-Ахтарськ", Краснодарський край;

аеродрому "Халіно" у Курській області.

Станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

РФ атакувала Україну "Шахедами" / фото: Telegram "Розвідка України"

Загроза ракетних ударів

З посиланням на супутникові знімки середньої роздільної здатності моніторингові канали зазначають, що 7 жовтня на авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області РФ перебували літаки:

три Ту-95МС,

два Ту-160,

один Ту-134,

два Су-34.

Літаки, які обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Як повідомляється, протягом 6 жовтня на аеродром прибули два Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Вони перебувають у зоні технічного обслуговування та можуть бути споряджені крилатими ракетами. Ще один Ту-95МС також повернувся в зону технічного обслуговування після тренувального польоту.

Додатково на аеродром прибув Ту-160 з аеродрому "Казань". Монітори зазначають, що росіяни почали будувати п'ять нових стоянок для літаків поблизу основного аеродрому.

Новина доповнюється...

