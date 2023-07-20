Крим у вогні: гримлять вибухи на складі боєприпасів окупантів

Росіяни повідомляють, що вже кілька днів не припиняються вибухи на складі боєприпасів у Криму.

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Склад БК окупантів в Криму / Колаж Главред, фото Planet Labs, скріншот з відео

20 липня на сході окупованого Криму тривають вибухи. Як повідомляють місцеві ЗМІ, детонація на складі боєприпасів російських військ, яка почалася напередодні після пожежі, все ще йде.

При цьому в МНС Росії повідомляють, що на 20 липня неподалік від Старого Криму "ситуація на військовому полігоні стабілізується, детонація відбувається значно рідше".

Крім того, в Мережі опубліковані супутникові знімки американської компанії Planet Labs, на яких зафіксовано полігон зі знищеним складом боєприпасів в Кіровському районі.

відео дня

На фото можна порівняти стан території полігону на 13 і 19 липня. На знімку за 19 липня помітні сліди пожеж, вибухів і диму.

Супутникові знімки з Криму / Planet Labs

Дивіться відео зі супутників, як змінився склад БК окупантів після вибуху:

Вибухи в Криму - що відомо

16 липня в Севастополі поскаржилися на атаку безпілотників. Як заявив міський гауляйтер Михайло Развожаєв, сили ППО РФ нібито відбивали атаку українських БПЛА в районі Херсонеса, Севастопольської бухти і Балаклави.

Атака на Севастополь була успішною. У розвідці повідомили, що українські військові вперше використовували одночасно морські дрони і повітряні, щоб атакувати ворожу ціль.

В Мережі з'явилися супутникові знімки, на яких зафіксовані наслідки вибухів. Старокримський військовий полігон розміщений в Кіровському районі Криму. Там був склад боєприпасів російської армії.

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