Атака на Севастополь була успішною: в розвідці розповіли, в чому її унікальність

Українські військові вперше використали одночасно морські дрони і повітряні, щоб атакувати ворожу ціль.

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У Севастополі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот з відео

Українські військові вдарили по окупованому Севастополю у Криму і ця атака була успішною. Захисники атакували загарбників відразу з повітря і з моря. Про це заявили джерела в українській розвідці, повідомляє obozrevatel.

ЗСУ використовували дрони. Це була справжня комбінована атака, яка була здійснена вперше. Повідомляється, що операцію проводили бойові підрозділи ГУР.

В ході цього експерименту стало зрозуміло, що здійснення подібних атак є цілком реальним.

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Відомо, що під час операції була зафіксована робота ворожої ППО в районі акваторії Севастопольської бухти. Окупанти намагалися використовувати також стрілецьку зброю і два вертольоти.

Поки офіційно невідомо, які саме цілі були вражені.

Вибухи в Севастополі

Вранці 16 липня стало відомо про те, що у Севастополі поскаржилися на атаку безпілотників. У мережі з'явилися відео з Севастополя, на яких видно стрілянину по морських безпілотниках. Як заявив міський гауляйтер Михайло Развожаєв, сили ППО РФ нібито відбивали атаку українських БПЛА в районі Херсонеса, Севастопольської бухти і Балаклави.

Раніше також повідомлялося про те, що після "бавовни" в Севастополі стовп диму видно за кілометри. Тоді також заявляли про атаку безпілотників. Стало відомо, що були атаковані резервуари з паливом. Вони горіли в районі вулиці Братів Манганарі в Козачій бухті.

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, адже цей сезон буде сезоном "бавовни" і сирен для ворога.

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