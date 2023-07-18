'Крим - це Україна': у Білому домі прокоментували атаку на Кримський міст

Київ самостійно визначає, чи є Кримський міст легітимною військовою ціллю для ураження, наголошує представник адміністрації президента США.

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У Білому домі прокоментували атаку на Кримський міст / колаж: Главред, скріншот: Telegram, Youtube

Вашингтон не пов'язує вибухи на переправі та скасування "зернової угоди", пояснює координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Вихід країни-агресорки Російської Федерації з "зернової угоди" не мають причино-наслідкового зв'язку з вибухами на Кримському мосту, які сталися вночі проти 17 липня, вважають в США, передає Укрінформ.

Київ самостійно визначає, чи є Кримський міст легітимною військовою ціллю для ураження, наголошує представник адміністрації президента США.

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"Вони воюють за свою країну. А Крим - це Україна", - додав представник адміністрації Джо Байдена.

У Вашингтоні наголошують, що у Кремлі уже давно заявляли про бажання припинити участь в зерновій ініціативі та намагалися блокувати її.

"Я не бачив нічого, що підтверджувало б причино-наслідковий зв'язок цього. Нібито удар по мосту в Криму призвів до рішення Володимира Путіна не продовжувати зернової угоди", - заявив Кірбі.

Також представник Білого дому зауважує, що російський президент-диктатор Володимир Путін уже "публічно схилявся до виходу з Чорноморської ініціативи". За його словами, росіяни можуть говорити що завгодно, але "ці дві події не мають зв’язку між собою".

Атака по Кримському мосту: що відомо

Нагадаємо, що вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух - сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

У Мережі опубліковали перші кадри після вибухів на Кримському мосту. На під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї утворилася величезна пробка, в ній коштує понад 1000 автомобілів, пишуть в соціальних Мережах.

Відновлення Кримського мосту може тривати рік-два. Полковник запасу розповів, що такий ремонт - це непросто в інженерному плані. Щоб усе це відновити, потрібно робити капітальний ремонт опори.

Путін відкрито погрожує українцям відповіддю за вибух на Кримському мосту. Диктатор заявив, що міністерство оборони Росії вже готує відповідь і пригрозив українцям. Також Путін підтвердив, що міст отримав значні пошкодження, через це було зупинено рух авто і поїздів по мосту.

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