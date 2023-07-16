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Потужні вибухи і стрілянина: у Севастополі поскаржилися на атаку безпілотників

Олексій Тесля
16 липня 2023, 09:41 оновлено 16 липня, 10:10
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У Мережі з'явилися відео з Севастополя, на яких видно стрілянину по морських безпілотниках.
Минулої ночі в Криму гриміли вибухи
У Севастополі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: /pixabay.com, УНІАН

У ніч на неділю, 16 липня, в захопленому РФ Севастополі прогриміла серія вибухів. В акваторії були помічені морські безпілотники.

Повідомляється, що в місті кілька разів спрацювала протиповітряна оборона, яка намагалася знищити безпілотники, що летіли в напрямку міста, пишуть росЗМІ.

Як заявив міський гауляйтер Михайло Развожаєв, сили ППО РФ нібито відбивали атаку українських БПЛА в районі Херсонеса, Севастопольської бухти і Балаклави.

відео дня

Відзначимо, що в Мережі також з'явилися відео з Севастополя, на яких видно стрілянину по морських безпілотниках.

При цьому рух поромів і катерів у Севастопольській бухті після нічних вибухів тимчасово припинено, заявили в окупаційному "департаменті" транспорту.

Дивіться відео - безпілотники атакують Севастополь:

Screenshot
Севастополь атакували безпілотники / скріншот

Нагадаємо, раніше невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що в Севастополі. Виникла пожежа, площа якої майже 1000 кв. м.

У Севастополі горіла нафтобаза в результаті попадання безпілотного літального апарату. "Севастополь. Підготовка до курортного сезону. Доброго ранку", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

У свою чергу представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про пожежу на нафтобазі в Севастополі. Там, за його словами, було зафіксовано попадання безпілотника. Площа пожежі близько 1000 кв.м, пожежі присвоєно 4 клас.

Раніше повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

Читайте більше:

Севастополь війна Росії та України
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