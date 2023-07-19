Вибухи в окупованому Криму: горить полігон і детонує склад БК окупантів

Було щонайменше три "прильоти" по складу на Старокримському полігоні. Військові РФ перекрили дороги та всі виїзди, які йдуть у бік "Тавриди".

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В окупованому Криму горить і детонує Старокримський полігон / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на середу, 19 липня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. За попередніми динним, на півострові детонував склад БК в районі Старого Криму.

Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер, біля села Кринички в Кіровському районі Криму "прилетіло" по полігону. Всього було щонайменше три удари по складу на Старокримському полігоні.

Почалася детонація, місцеві жителі повідомляли про гучну канонаду. Вибухи були чутні навіть у Феодосії та Судаку.

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Ще один сильний вибух прогримів близько сьомої години ранку середи.

Дивіться відео - В окупованому Криму "прилетіло" по полігону і складу БК окупантів:

Тим часом російські військові перекрили дороги і всі виїзди, які йдуть повз Старокримський полігон у бік "Тавриди".

Пожежу на полігоні підтвердив і гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов.

"У зв'язку з виникненням пожежі на полігоні в Кіровському районі перекрита траса "Таврида". Схема руху автомобільного транспорту буде опублікована найближчим часом", - написав він у Telegram.

Також Аксьонов заявив про тимчасову евакуацію жителів чотирьох населених пунктів із зони, прилеглої до полігону в Кіровському районі.

Дивіться відео - В окупованому Криму горить і детонує Старокримський полігон:

Вибухи в Севастополі

Вибухи минулої ночі були чутні та в окупованому Севастополі.

"У Севастополі серія гучних вибухів в районі Козачої бухти", - повідомляв Telegram-канал Кримський вітер.

При цьому наголошується, що ці вибухи можуть пояснюватися запуском російськими окупантами ракет по території материкової України цієї ночі.

У Мережі з'явилося відео, як з Козачої бухти запуски ракети "Онікс": 2, потім ще 2, а потім - 4. Через деякий час послідувала друга серія залпів.

Дивіться відео - Кримські пабліки показали кадри запуску ракет по Україні минулої ночі:

Удар РФ дронами і ракетами по Україні

Вночі 19 липня в Україні оголошувалася повітряна тривога. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що були зафіксовані пуски ударних дронів і крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Вибухи прогриміли в Київській області, в Одесі та Запоріжжі.

Крім того, про вибухи в Харкові та області писали місцеві пабліки. Там сили ППО працювали по дронах-камікадзе. У Херсоні, попередньо, є влучання "Шахедів".

Нагадаємо, днями Керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що існує реальна загроза нового масованого ракетного удару російських окупантів по Україні.

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