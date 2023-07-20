Детонує другий день: з'явилися супутникові знімки з полігону окупантів у Криму

Вибухи тривають на території Старокримського військового полігону, де був склад російських боєприпасів.

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У Криму вибухають боєприпаси на полігоні росіян / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, twitter / Хіденорі Ватанаве

В окупованому Криму вже кілька днів детонують боєприпаси на території Старокримського військового полігону російських окупантів. У Мережі з'явилися супутникові знімки, на яких зафіксовані наслідки вибухів. Про це розповів професор Токійського університету Хіденорі Ватангаве на своїй сторінці в Twitter.

Старокримський військовий полігон розміщений в Кіровському районі Криму. Там був склад боєприпасів російської армії.

Російські пропагандисти підтвердили, що на полігоні триває детонація, але кажуть, що "значно рідше", ніж було. Вони намагаються всіх заспокоїти і кажуть, що "ситуація нібито стабілізується".

відео дня

Дивіться відео про наслідки вибухів у Криму:

вибухи в Криму / фото: скріншот

Вибухи в Криму

Вранці 16 липня стало відомо про те, що у Севастополі поскаржилися на атаку безпілотників. У мережі з'явилися відео з Севастополя, на яких видно стрілянину по морських безпілотниках. Як заявив міський гауляйтер Михайло Развожаєв, сили ППО РФ нібито відбивали атаку українських БПЛА в районі Херсонеса, Севастопольської бухти і Балаклави.

Раніше також повідомлялося про те, що після "бавовни" в Севастополі стовп диму видно за кілометри. Тоді також заявляли про атаку безпілотників. Стало відомо, що були атаковані резервуари з паливом. Вони горіли в районі вулиці Братів Манганарі в Козачій бухті.

В українській розвідці заявили, що атака на Севастополь була успішною. Українські військові вперше використовували одночасно Морські дрони і повітряні, щоб атакувати ворожу ціль.

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