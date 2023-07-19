Швидкість звільнення Криму залежить лише від одного фактора – Селезньов

Якщо Україна отримає від Заходу ракети потрібного типу, Крим вдасться звільнити в найкоротші терміни. Якщо не отримає – його звільнення доведеться відкласти.

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Швидкість звільнення Криму залежить лише від одного фактора, зазначає Селезньов/ колаж: Главред, фото: скрін, Вікіпедія, УНІАН

Для звільнення Криму від російських окупантів Україні потрібні ракети ATACMS. Саме від такої зброї залежить, як швидко вдасться деокупувати півострів. Якщо західні партнери не передадуть нам такі ракети, звільнення півострова затягнеться. Про це сказав військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов в інтерв'ю Главреду.

"Якщо ми отримаємо необхідні озброєння, хоча б ракети типу ATACMS, Крим вдасться звільнити в найкоротші терміни. Якщо зброю нам не передадуть, перспектива деокупації Кримського півострова може бути відкладена на майбутнє", – зазначив Селезньов.

Військовий експерт прокоментував слова колишнього командувача Сухопутними військами США в Європі Бена Ходжеса про те, що ЗСУ здатні звільнити Крим навіть до кінця літа цього року, якщо матимуть ракети ATACMS. За словами Селезньова, він поділяє таку думку Ходжеса.

"Бен Ходжес – один з найавторитетніших американських генералів. Він все правильно говорить. Українській армії для досягнення успіху потрібна достатня кількість ракетних систем. Коли ЗСУ звільняли Херсон і його передмістя, деокупація територій проводилася шляхом активного використання ракет реактивних систем залпового вогню HIMARS. У випадку з Кримом відстань від наших вогневих точок до позицій ворога трохи більша, тому так важливо отримати ракети ATACMS", – наголосив військовий експерт.

Він зазначив, що важливо отримати саме ATACMS, адже такі ракети можна використовувати у реактивних системах залпового вогню типу HIMARS, M270 або Mars 2, а такої техніки є достатньо на балансі ЗСУ.

У той же час для ракет SCALP або Storm Shadow потрібні носії іншого типу. В Україні носієм ракет Storm Shadow виступають бомбардувальники Су-24, а таких літаків у нас мало. При цьому кожне бойове завдання – це великий ризик для наших пілотів, адже російські окупанти постійно тримають на бойовому чергуванні винищувачі Су-35, радари яких дозволяють бачити небо на глибину до 400 кілометрів, розповів Селезньов.

"За таких обставин постачання великих партій ракет типу ATACMS суттєво змінять ситуацію на полі бою. Але коли буде ухвалено рішення щодо їхньої передачі, сказати складно. Позиція президента США Джо Байдена з цього питання залишається неоднозначною", – додав військовий експерт.

Дивіться відео, в якому Владислав Селезньов розповів, як Україна в найкоротші терміни може повернути Крим:

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Коли українські військові можуть звільнити Крим

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк назвав Росії жорстку умову України. Україна не буде вести з країною-окупантом Росією жодних перемовин, доки Москва не віддасть захоплений Крим. Вихід російських військ з окупованого півострова є умовою Києва для проведення діалогу.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан назвав сценарій щодо півострова. Збройним силам України потрібно буде знищити Кримський міст і "сухопутний коридор", щоб перерізати логістику окупантам РФ, вважає експерт.

Також Світан розкрив сценарії звільнення Криму. Збройні сили України можуть до кінця літа вийти на Перекопський перешийок та увійти до Криму. Це можна зробити двома шляхами. За його словами, перший шлях – через Токмак і Мелітополь (це рух з Оріхового), через Армянськ із виходом на Чонгар та Арбатську стрілку. Другий напрямок – при форсуванні Дніпра в районі Херсона вийти на Армянськ і Перекоп.

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