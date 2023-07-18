"Час здаватися": в ОК "Південь" відповіли на скарги окупантів через атаки на Крим

Керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала заяви російських окупантів про те, що півострів минулої ночі атакували дрони.
За її словами, загарбникам все частіше щось ввижається, а це ознака того, що їм вже час здаватися.
"Чудове уточнення може бути лише зрозумілою Аксьонову мовою: "У страху очі великі". Їм все ввижається. Вони все ніяк не можуть зрозуміти, що якщо їм щось ввижається, то це натяк на те, що вже час здаватися", - сказала Гуменюк в коментарі 24 каналу.
Як повідомляв Главред, вранці 18 липня гауляйтер Криму Сергій Аксьонов поскаржився, що минулої ночі над окупованим півостровом було "збито 9 безпілотників, ще 19 - пригнічені засобами радіоелектронної боротьби". За його словами, обійшлося без постраждалих.
У Міноборони країни-агресора також відзвітували, що вночі тимчасово окупований Крим атакували 28 безпілотних літальних апаратів.
Атака на Кримський міст
Вночі 17 липня на Кримському мосту знову прогриміли вибухи. Пізніше в Мережі опублікували перші кадри після вибухів на Кримському мосту.
У Службі безпеки України натякнули, що мають відношення до вибухів на Кримському мосту, які пролунали в ніч на 17 липня.
Кілька українських ЗМІ з посиланням на свої джерела в силових відомствах повідомили, що атака на Кримський міст вночі 17 липня була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України.
Тим часом Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст. Російський диктатор заявив, що Міністерство оборони Росії вже готує відповідь, і пригрозив українцям.
Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що у відповідь на підрив Кримського мосту російські окупанти можуть збільшити кількість масованих ракетних обстрілів території України. Крім того, РФ також може намагатися наступати на деяких напрямках на фронті й збільшити кількість ударів по прикордонних територіях.
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