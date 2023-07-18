"Час здаватися": в ОК "Південь" відповіли на скарги окупантів через атаки на Крим

Наталія Гуменюк зазначила, що російським загарбникам все частіше стало щось ввижатися. А це ознака того, що вже час здаватися.

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Аксьонов поскаржився, що Крим атакували дрони вночі 18 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Aksenov82, twitter.com/Krymsky_bridge

Керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала заяви російських окупантів про те, що півострів минулої ночі атакували дрони.

За її словами, загарбникам все частіше щось ввижається, а це ознака того, що їм вже час здаватися.

"Чудове уточнення може бути лише зрозумілою Аксьонову мовою: "У страху очі великі". Їм все ввижається. Вони все ніяк не можуть зрозуміти, що якщо їм щось ввижається, то це натяк на те, що вже час здаватися", - сказала Гуменюк в коментарі 24 каналу.

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Як повідомляв Главред, вранці 18 липня гауляйтер Криму Сергій Аксьонов поскаржився, що минулої ночі над окупованим півостровом було "збито 9 безпілотників, ще 19 - пригнічені засобами радіоелектронної боротьби". За його словами, обійшлося без постраждалих.

У Міноборони країни-агресора також відзвітували, що вночі тимчасово окупований Крим атакували 28 безпілотних літальних апаратів.

Атака на Кримський міст

Вночі 17 липня на Кримському мосту знову прогриміли вибухи. Пізніше в Мережі опублікували перші кадри після вибухів на Кримському мосту.

У Службі безпеки України натякнули, що мають відношення до вибухів на Кримському мосту, які пролунали в ніч на 17 липня.

Кілька українських ЗМІ з посиланням на свої джерела в силових відомствах повідомили, що атака на Кримський міст вночі 17 липня була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України.

Тим часом Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст. Російський диктатор заявив, що Міністерство оборони Росії вже готує відповідь, і пригрозив українцям.

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що у відповідь на підрив Кримського мосту російські окупанти можуть збільшити кількість масованих ракетних обстрілів території України. Крім того, РФ також може намагатися наступати на деяких напрямках на фронті й збільшити кількість ударів по прикордонних територіях.

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