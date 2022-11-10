Крим вийде звільнити тільки силою зброї: експерт пояснив, чому

Крим вийде звільнити тільки силою зброї - експерт Петро Черник / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

Тимчасово окупований півострів Крим у офіційного Києва не вийде повернути дипломатичним способом. Єдиний можливий спосіб повернення півострова - силою зброї. Про це в коментарі каналу "Еспресо" заявив відомий військовий експерт Петро Черник

"Війна - шлях обману. Хочу нагадати про блискучу Харківську операцію, яку провели Збройні Сили України. Операцію, яку насправді, мало хто зміг спрогнозувати і побачити. Тому, де відбудеться справжня концентрація удару і зосередження сил і засобів вгадати неможливо", ‒ говорить він.

Черник також особливо зазначив - не варто сподіватися на силу дипломатів у питанні повернення Криму. прокоментував питання деокупації Криму Україною.

"Головною стратегічною метою для України є звільнення всіх тимчасово окупованих територій. І я не вірю в ніякі дипломатичні домовленості по Криму, як такі. Взагалі є дуже помилковий наратив, що дипломати щось вирішують. Дипломати є лише посередниками між центрами сили і тими людьми, які насправді приймають рішення. Крим може бути звільнений тільки військовим шляхом", ‒ підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення Україною Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу. Кримський півострів отримає серйозні можливості для розвитку, яких він позбувся після окупації Росією. Києву для реалізації своїх планів потрібна вагома Військова, фінансова та санкційна підтримка з боку Європи.

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