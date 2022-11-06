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ЗСУ не воюватимуть за Крим: військовий експерт дав несподіваний прогноз

6 листопада 2022, 13:24

Окупанти за кілька років побудували укріплену лінію оборони вздовж адміністративного кордону між Кримом і материковою Україною.

Олег Жданов, Крим
Олег Жданов прокоментував перспективи звільнення Криму / Колаж Главред, УНІАН

Питання звільнення Криму може бути вирішене дипломатичним шляхом, про що нібито існують негласні домовленості, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Не виключено, що президент України Володимир Зеленський нібито обіцяв західним партнерам не воювати з Росією за Крим, сказав він відповідаючи на запитання читачів на своєму YouTube-каналі.

Експерт нагадав, що про це нещодавно розповів посол Франції в Україні, відповідаючи на питання про звільнення захоплених українських територій.

"У мене теж складається враження, що існують якісь домовленості по лінії Мінських угод. Хотілося б почути від наших офіційних осіб, що ми будемо відвойовувати, що ми збираємося відкласти в довгий ящик до переговорного процесу ... чому на Заході є обіцянки президента, про які не знає суспільство?",- каже він.

Військовий експерт додав, що окупанти за кілька років побудували укріплену лінію оборони вздовж адміністративного кордону між Кримом і материковою Україною.

"Вони створили укріпрайон і всі вісім років на цьому укріпрайоні несли бойове чергування. Там на ротаційній основі змінювалися війська", - додав Жданов.

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення Україною Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу. Кримський півострів отримає серйозні можливості для розвитку, яких він позбувся після окупації Росією. Києву для реалізації своїх планів потрібна вагома Військова, фінансова та санкційна підтримка з боку Європи.

Читайте більше:

Олег Жданов новини Криму війна Росії та України
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