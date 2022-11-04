Військовий експерт розповів, чи змінить зима хід боїв ЗСУ з ворогами

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що зима істотно не змінить війну і звернув увагу на успіхи української артилерії.
З приходом зими 2022/2023 порядок боїв на фронтах україно-російської війни істотно не зміниться. Таку думку в коментарі порталу "РБК-Україна"висловив відомий військовий експерт Владислав Селезньов.
Як каже фахівець, погіршення погодних умов ускладнить використання бронетехніки по бездоріжжю. Однак, вважає він, ЗСУ і далі продовжуватимуть контрнаступ і звільнятимуть райони України.
"Російська агресія проти нашої країни триває вже 8 років і 8 місяців. Згадаймо події січня-лютого 2015 року, тоді йшли активні бойові дії за Дебальцевський плацдарм. Хіба заважали зимові умови ведення війни? Не заважали", ‒ зауважив Селезньов.
Фахівець підкреслив, що тиск російських окупантів на ЗСУ збільшився, а взимку на шляхах поза дорогами і шосе буде важче використовувати бронетехніку ‒ оскільки та буде просто застрявати в полях.
"Інша справа автодороги-там проблем не буде. Плюс, потрібно пам'ятати, перш за все нинішня війна ‒ війна артилерії, 90% російських втрат є саме результатом активної та ефективної роботи українських артилеристів", ‒ підсумував Селезньов.
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