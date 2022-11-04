УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт розповів, чи змінить зима хід боїв ЗСУ з ворогами

4 листопада 2022, 03:20

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що зима істотно не змінить війну і звернув увагу на успіхи української артилерії.

ВСУ, сніг
Військовий експерт розповів, чи змінить зима хід боїв ЗСУ з ворогами / https://ua.depositphotos.com і 10-а гірсько-штурмова бригада

З приходом зими 2022/2023 порядок боїв на фронтах україно-російської війни істотно не зміниться. Таку думку в коментарі порталу "РБК-Україна"висловив відомий військовий експерт Владислав Селезньов.

Як каже фахівець, погіршення погодних умов ускладнить використання бронетехніки по бездоріжжю. Однак, вважає він, ЗСУ і далі продовжуватимуть контрнаступ і звільнятимуть райони України.

"Російська агресія проти нашої країни триває вже 8 років і 8 місяців. Згадаймо події січня-лютого 2015 року, тоді йшли активні бойові дії за Дебальцевський плацдарм. Хіба заважали зимові умови ведення війни? Не заважали", ‒ зауважив Селезньов.

Фахівець підкреслив, що тиск російських окупантів на ЗСУ збільшився, а взимку на шляхах поза дорогами і шосе буде важче використовувати бронетехніку ‒ оскільки та буде просто застрявати в полях.

"Інша справа автодороги-там проблем не буде. Плюс, потрібно пам'ятати, перш за все нинішня війна ‒ війна артилерії, 90% російських втрат є саме результатом активної та ефективної роботи українських артилеристів", ‒ підсумував Селезньов.

1

1

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що

Інші новини:

ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:26

"Іспанський сором": Волчокова в трусах виперлася на подіум

04:00

В будинку дуже багато мух: кращі засоби позбавлення від комах, які дзижчать

03:20

Військовий експерт розповів, чи змінить зима хід боїв ЗСУ з ворогами

02:57

Гнучка, як тростинка: Світлана Лобода в міні-шортиках похвалилася розтяжкою

02:10

Не зізнаються, що програють Україні: генерал сказав, чому РФ звинуватила Британію у нападі на їхній флотВідео

Реклама
01:03

Гороскоп на тиждень 7-13 листопада: Левам - випробування, Стрільцям - інтриги, Водоліям - сваркиВідео

00:51

Швидкий і простий сніданок з яєць за 15 хвилин: рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

00:51

Прикмети на 4 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб всіх грошей не втратитиВідео

00:01

Графік відключення світла 4 листопада: де в Україні відключатимуть електроенергіюВідео

03 листопада, четвер
23:57

Кулеба розповів про те, як закінчення війни буде прийнятним для УкраїниВідео

23:28

"Бачились, коли гуляв з дитячим візочком": глава Сумської ОВА втратив друга-військового на фронті

23:26

Вибили окупантів: ЗСУ підняли прапор України ще в одному селі на ХерсонщиніВідео

23:00

"У Крим до моря не хочеш-забула, де будинок?": у Мережі жорстко посварили Лорак за фото в ІспаніїВідео

22:58

"Жива мрія": розпалена Наомі Кемпбелл в крихітному білому бікіні показала дикі стрибки

22:56

"Загинуло більше, ніж на війні в Чечні": пропагандисти в РФ визнали величезні втрати окупантів - BildВідео

22:55

Які брови омолоджують після 40 років: прості трюки для результату, який надихне

22:41

"80 атак щодня": Залужний розповів про потужну активність Росії на фронтіВідео

22:39

"Путін прагне переговорів": експерт пояснив, як РФ намагається врятувати ситуацію з війною в УкраїніВідео

22:28

Росія вже готова вивести війська з Херсона - PoliticoВідео

22:22

Яка країна, такі експерти: чоловік Тодоренко став знавцем криптовалюти

Реклама
22:14

Сталлоне розповів, чому вирішив не розлучатися з дружиноюВідео

22:00

Син Сінді Кроуфорд показав свою гарячу наречену

21:58

Вибили зуби і змусили роздягнутися: окупанти жорсткого зґвалтували вагітну українкуВідео

21:45

Святослав Вакарчук вперше відверто розповів про своїх дітей, які допомагають йому пережити війнуВідео

21:42

Неймовірна користь буряка: 5 причин включити коренеплід в свій раціон

21:16

ЗСУ звільнять Херсон методично та ефективно - міністр оборони СШАВідео

21:11

Полюбляв валятись у багнюці: ЗСУ ліквідували єфрейтора РосгвардіїВідео

21:08

"Тобі скоро прилетить, тварюко!": Кіркоров злетів з котушок через критику в його бік

20:55

"Росія в мить припинить своє існування": Зеленський відповів на "ядерні" погрозиВідео

20:53

Два проєкти 1+1 media потрапили у фінал премії European Excellence Awards 2022 новости компании

20:40

"Не два-три тижні": Арестович озвучив новий прогноз по війні в УкраїніВідео

20:29

169 гривень за десяток: ціни на яйця в Україні б'ють рекордиВідео

20:26

На початку зими: коли Україну чекає потужний прорив у війні - прогноз таролога

20:10

Прикмети на 5 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удача потекла рікоюВідео

19:40

Експерт спрогнозував, чи здатний Іран розв'язати війну на Середньому СходіВідео

19:38

Чи можна додавати цукор в каву: ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся відповідьВідео

19:32

У ліжку з королем: королівський біограф розповів про інтимні проблеми Чарльза і Діани

19:20

Росіянам на лівому березі Херсонщини залишається тільки терпітиПогляд

19:18

"Більше 1000 одиниць": Росія уклала контракт з Іраном на поставку балістичних ракет - ГУРВідео

19:14

Найщасливіший день місяця: 2 знакам зодіаку потужно пощастить в повню 8 листопадаВідео

Реклама
19:00

Гороскоп на завтра, 4 листопада 2022: Дівам - обман, Терезам - неприємна розмова, Водоліям - витратиВідео

18:52

Україну накриє снігопад і вдарить мороз: синоптики розповіли про прихід холодригиВідео

18:50

День залізничника 2022: привітання та картинки до свята

18:35

Як готувати голубці, які не розвалюються: рецепт і порадиВідео

18:16

Зеленський поставив умову для участі в саміті G20: справа в ПутініВідео

18:07

Хотіли вирішити "проблему України": Патрушев та Бортніков вмовили Путіна розпочати війну - The TimesВідео

17:44

"Уламки розлетілися на два квартали": ЗСУ знищили базу ФСБ у МелітополіВідео

17:41

Колишній військовий ЗСУ обстрілює Україну з російського корабля

17:41

Путін обговорював з Ердоганом застосування ядерної зброї: з'явилися подробиціВідео

17:22

Росію викрили у брехні через істерію про "брудну бомбу" і дико зганьбилиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюрФарбування волосся
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти